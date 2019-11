EE. UU. dice que con Maduro es 'imposible' celebrar elecciones libres

El encargado de negocios para la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, reiteró este viernes que con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el poder es "imposible" celebrar unas elecciones libres para desbloquear la actual crisis humanitaria que sufre ese país.



"Creemos que la solución a esta situación es la celebración de unas elecciones libres, que con Maduro en (el Palacio de) Miraflores es imposible", señaló Story en una teleconferencia telefónica con un grupo reducido de periodistas.



El Departamento de Estado de EE. UU. anunció en agosto la creación de una Oficina de Asuntos Venezolanos (VAU, por su siglas en inglés) dentro de su Embajada en Colombia para "continuar trabajando por la restauración de la democracia y el orden constitucional" en Venezuela, encabezada por Story.



En este sentido, el diplomático defendió que con Maduro "manejando el Ejército, los colectivos y los mecanismos de terrorismo dentro del país" no será posible que se convoquen unos comicios presidenciales "libres y justos". Y aseguró que "Maduro arruinó a Venezuela, administró mal la economía y prefirió la corrupción desenfrenada; pero no lo hizo solo: por eso las sanciones de EE. UU. afectan a miles de personas", advirtió.



Preguntado sobre si Washington todavía respalda al líder opositor Juan Guaidó, considerado presidente interino del país por más de 50 países, Story aseguró que "sí, al 100 %". "El presidente interino Juan Guaidó tiene no solo el apoyo de EE.UU. y de la comunidad internacional, sino también del pueblo de Venezuela", subrayó.



Sin embargo, reconoció que el Gobierno estadounidense "siempre supo que salir de una dictadura que había atacado a todas las instituciones, desde el Ejército hasta la Corte Suprema sería difícil".



Venezuela atraviesa una prolongada etapa de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición ni parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante resultó reelegido en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores.



Como respuesta, Guaidó se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza.



EFE