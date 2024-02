EE.UU. respalda a Guyana en disputa con Venezuela pero descarta base militar

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, reiteró este lunes su respaldo a la integridad territorial de Guyana y a su actual frontera con Venezuela, pero negó que haya planes de establecer una base militar estadounidense en el país.



“El tema es claro. Apoyamos la integridad territorial y la soberanía de Guyana y el acuerdo sobre las divisiones de la frontera que se hizo en el siglo XIX”, dijo la embajadora a los periodistas al margen de la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Georgetown.



La frontera fue trazada mediante el Laudo Arbitral de 1899, pero Caracas rechaza su validez y tampoco reconoce que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pueda dirimir sobre la controversia relacionada con la región del Esequibo, que es administrada por Guyana pero reclamada por Venezuela.



Al respecto, Thomas-Greenfield dijo que EE.UU. “ha apoyado a la CIJ a tomar esta iniciativa” y que la frontera actual es válida “al menos hasta que otra autoridad tome la decisión de que no es aceptable”.



¿Una base militar en Guyana?

Preguntada por si las recientes visitas debían ser para el establecimiento de una base militar estadounidense en el país, la embajadora dijo que no ha habido discusiones sobre ese tema y que desconoce tal posibilidad.



“No es algo que yo sepa, no es algo que yo sepa que Guyana haya solicitado, pero parte de la razón por la que todos estamos visitando Guyana es porque ahora está en el escenario internacional”, subrayó.



Thomas-Greenfield destacó que Guyana forma parte ahora del Consejo de Seguridad y eso le da al país “una posición internacional y global que no había tenido antes”.



“La razón para estar aquí, además de la reunión de Caricom, era tener conversaciones con el presidente (Irfaan) Ali y su administración sobre cómo podemos asociarnos en el Consejo de Seguridad”, concluyó.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, sosteniendo un mapa de cómo quedaría Venezuela si lograse anexionar al Esequibo. AFP

La tensión entre Guyana y Venezuela se exacerbó desde que el año pasado Caracas impulsó un referéndum unilateral para anexionarse el territorio y puso en marcha un plan de acción, que incluyó el otorgamiento de licencias para la explotación petrolera y despliegues militares.



Aunque en diciembre pasado, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Guyana, Irfaan Ali, acordaron no amenazarse, con cierta frecuencia vuelven a surgir controversias.



El domingo, el ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, Ahmed Hussen, también expresó en Georgetown su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Guyana y destacó que su país espera un acuerdo “pacífico y diplomático”.



EFE