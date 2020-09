EE. UU. anuncia sanciones contra Maduro por violar el embargo a Irán

"No importa quién seas, si violas el embargo a Irán, te enfrentarás a sanciones", advirtió el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo.

El Gobierno de EE. UU. anunció este lunes sanciones contra el Ministerio iraní de Defensa, contra 27 entidades e individuos relacionados con el programa nuclear iraní y contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que violó el embargo de armas que pesa sobre la República Islámica. "No importa quién seas, si violas el embargo a Irán, te enfrentarás a sanciones", advirtió el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo.



El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que las sanciones se producen al amparo de la ONU, en un movimiento con una base jurídica cuestionada y con la oposición del resto de potencias del Consejo de Seguridad.



De hecho, el domingo, Francia, Alemania y el Reino Unido rebatieron la decisión unilateral de Estados Unidos de restablecer el sábado todas las sanciones internacionales contra Irán y recalcaron que, a su juicio, las sanciones siguen sin efecto porque Washington abandonó en 2018 el pacto nuclear que se firmó con Teherán en 2015.



Preguntado por la posición que Estados Unidos ha adoptado en solitario, Pompeo respondió: "EE. UU. no está aislado, el país que está aislado es Irán. Lo hemos dejado muy claro, tenemos la expectación de que todas las naciones hagan cumplir estas sanciones y, ciertamente, eso incluye a Francia, Alemania y Reino Unido".



Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, detalló que las sanciones también afectan a 27 entidades relacionadas con el programa nuclear iraní. Asimismo, EE. UU. sancionó a Mehrdad Akhlaghi-Ketabchi, el director de Organización de Industrias de Defensa, un conglomerado de compañías que dirige la República Islámica y cuyo objetivo es proveer material y tecnología a las fuerzas armadas, detalló el Departamento de Estado en un comunicado. Fueron también amonestados seis individuos y tres entidades relacionadas con la agencia atómica de Irán, detalló el Departamento de Estado sin dar más detalles sobre su identidad.



Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva que da a las agencias de EE. UU. más herramientas para castigar a quien viole el embargo de armas contra Irán, que expira el próximo octubre según estaba previsto en el pacto nuclear, y que Washington quiere mantener a toda costa.



El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, reaccionó al anuncio durante una conferencia en el centro de estudios Council on Foreign Relations en Washington, en la que dijo que no cree que las sanciones "vayan a tener un impacto significativo" en su país, porque "Estados Unidos ya ha ejercido toda la presión que podía" ejercer.



Se espera que este asunto sea uno de los puntos de interés de la Asamblea General de la ONU, que esta semana reúne por vía virtual a los líderes de todo el mundo.





EFE