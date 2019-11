EE.UU. y China acuerdan método para levantar sus aranceles

China y Estados Unidos acordaron un plan para levantar progresivamente los aranceles que se aplican mutuamente a medida que avancen sus negociaciones comerciales, indicó este jueves el ministerio de Comercio chino.



(China y EE.UU. buscarán resolver su guerra comercial la próxima semana).

“Los líderes negociadores de ambas partes (...) acordaron retirar los aranceles adicionales por etapas, a medida que se hagan progresos para llegar a un acuerdo” final sobre el conflicto comercial, indicó el portavoz del ministerio, Gao Feng, en una rueda de prensa.



A la espera de que Estados Unidos confirme el acuerdo, del se desconocen todavía los detalles, se trata del último avance positivo para poner fin a la guerra comercial entre las dos primeras economías mundiales.



Gao indicó que ambas partes han alcanzado un primer acuerdo que permitirá levantar aranceles mutuos “en la misma proporción y de manera simultánea”.



“Es una condición importante para alcanzar un acuerdo final", añadió.



El vicepresidente chino Liu He habló por teléfono el pasado viernes con el representante estadounidense de Comercio, Robert Lighthizer, y con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, una conversación “constructiva”, según ambas partes.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía planeado firmar este mes un acuerdo con China en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) prevista en Chile, pero que fue cancelada por las protestas en el país.



Trump, que está buscando “otro lugar” para la firma, aseguró que las negociaciones “están avanzando” aunque no quiso más detalles hasta que esté cerrado el acuerdo.



Un acuerdo, incluso parcial, permitiría dar confianza a los mercados y hacer una pausa en la guerra comercial entre China y Estados Unidos que empezó en marzo de 2018 cuando Trump decidió poner fin a prácticas comerciales que considera "desleales".



(Las heridas que se han causado EE. UU. y China en la guerra comercial).



Según los pocos detalles que dio la administración estadounidense sobre las negociaciones en curso, China se comprometería a aumentar sus compras de productos agrícolas estadounidenses y a abrir sus mercados de este sector.



A cambio Estados Unidos renunciaría al aumento de entre el 25% y el 30% de nuevos aranceles anunciado por Trump. "La rapidez de la retirada de los aranceles será crucial para obtener un sentimiento material y duradero, tanto en los mercados como en ambas economías", indicó Iris Pang, una economista de ING Bank.



Esta misma semana Naciones Unidas advirtió que la guerra comercial está afectado a ambas economías, con las caídas de las exportaciones y el aumento de precios.



"Esta guerra comercial sin ganadores no solo está perjudicando a los principales contendientes sino que también compromete la estabilidad de la economía global y el crecimiento futuro", dijo Pamela Coke Hamilton, la directora de la división de comercio internacional y productos básicos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), citada en un informe.



