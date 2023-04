El FMI advierte que EE. UU. y China llevarán deuda global a un récord

Estados Unidos, China y otras grandes economías deben hacer más para abordar niveles de deuda que aumentarán a niveles casi récord en cinco años, lo que limitaría la capacidad de las naciones para responder a futuras crisis, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El FMI pronosticó que la relación entre la deuda y el PIB del mundo aumentará al 99,6% para 2028, casi el mismo nivel que el observado en 2020, cuando los Gobiernos asumieron el mayor aumento de deuda colectiva desde la Segunda Guerra Mundial para respaldar sus economías de cara a la perdida de producción derivada de los confinamientos por el covid-19.



La carga de la deuda mundial está creciendo nuevamente después de reducirse en 2021 y 2022 gracias a la inflación y a una rápida recuperación del crecimiento en EE.UU. y otras economías avanzadas, dijo el director del Departamento de Finanzas Publicas del FMI, Vitor Gaspar.



"En el futuro, la deuda pública no solo superará el nivel proyectado antes de la pandemia, sino que también aumentará más rápido que lo que se proyectó antes de la pandemia", dijo Gaspar en una entrevista.



Eso, sostuvo, pone a la economía mundial en un rumbo equivocado frente a los crecientes temores a corto plazo sobre una inminente recesión y una contracción del crédito causada por una crisis bancaria.



A pesar del oscuro panorama de deuda previsto para el futuro, Gaspar dijo que el FMI aun creía que los responsables de política fiscal habían adoptado el enfoque correcto en 2020 con un generoso gasto en respuesta a la propagación del covid-19.



Las medidas que los Gobiernos pueden tomar para reducir rápidamente las brechas fiscales incluyen frenar el apoyo a los precios de la energía, dijo el miércoles a la prensa el subdirector del Departamento de Finanzas Publicas del FMI, Paolo Mauro.



Se proyecta que la relación entre la deuda y el PIB de EE.UU. aumentará de 121,7% en 2022 a 136,2% en 2028. Se estima que la deuda de China se elevará a un 104,9 % del PIB en los próximos cinco años frente al 77,1% de 2022 a medida que aumente el gasto y se expanda la economía menos de lo que se proyectó antes de la pandemia.



También se espera que Brasil, Japón, Sudáfrica, Turquía y el Reino Unido experimenten aumentos en su carga de deuda de más del 5% del PIB, dijo Gaspar. Sin las crecientes cargas de la deuda en EE.UU. y China, el mundo estaría encaminado a una modesta reducción de la deuda.



Si bien muchas economías avanzadas pueden pagar los crecientes costos del pago de deuda, no ocurre lo mismo en los países de bajos ingresos, de los cuales, alrededor de un 60% se encuentra ahora en situación de sobreendeudamiento o en riesgo inminente de caer en ello, según el FMI.



En lugar de reducciones a su carga de deuda y costos del servicio de deuda en los últimos dos años, en muchos países pobres ha ocurrido lo contrario. Eso se debe en gran medida al aumento de las tasas de interés y al impacto de un dólar más fuerte, lo que en varios países contrarresto con creces los efectos positivos de una suspensión de los pagos de deuda que pretendía ayudar a compensar el impacto de la pandemia.



El FMI y el Banco Mundial han liderado los llamados a los acreedores --como China, que ahora es el mayor acreedor bilateral de las naciones de mercados emergentes-- para que acuerden rápidamente reestructuraciones para los países pobres que lo necesitan. Esas iniciativas están atrapadas en un punto muerto entre acreedores occidentales y China sobre los términos de un alivio de la deuda, y no está claro cuánto avance se lograra para resolver ese punto muerto durante las reuniones del FMI y el Banco Mundial de esta semana en Washington.



BLOOMBERG