Efectos por la expropiación pensional en Argentina aún se mantienen

Argentina continúa pagando las consecuencias que trajo para sus ciudadanos la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de tomar recursos del ahorro de los afiliados en los fondos de pensiones privados, para aumentar el gasto público en su país.

Así lo señaló el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, quien recordó que en 2008 la entonces presidenta de Argentina nacionalizó los fondos pensionales de 9,5 millones de ciudadanos, y se los llevó a financiar el gasto público, medida que no sacó de la crisis al país, sino que por el contrario agravó el problema.

“En 2008 la señora Kirchner nacionalizó los fondos pensiónales de 9,5 millones de Argentinos, y se los llevó a financiar gasto público inflacionario. ¿Resultado 14 años después? La Argentina no sale de la pobreza, el sistema pensional sigue en crisis y alcanza una inflación del 60%”, escribió Restrepo en su cuenta de Twitter, horas después de que en las redes sociales se asociara la decisión de Cristina Fernández de Kirchner con la iniciativa de Gustavo Petro sobre el modelo pensional.

En 2008 la señora Kirchner nacionalizó los fondos pensiónales de 9,5 millones de Argentinos, y se los llevó a financiar gasto público inflacionario.

Para aquella época se “nacionalizaron” ahorros pensionales privados por 30.000 millones de dólares, pero esta medida no mejoró la situación sino que empeoró el panorama en varios frentes.

"Creo que es la expropiación más grande que ha existido en la historia, porque fue toda la plata de los afiliados que se pasó a un sistema supremamente opaco, en el que nadie sabía cómo se está utilizando el dinero y esa plata obviamente se acabó”, dijo en las últimas horas a EL TIEMPO analista económico Jorge Llano.

No obstante, el Gobierno siguió teniendo un gasto público altísimo, que terminaron heredando los siguientes mandatarios, con un déficit alto, imposible de manejar y que hoy los mantiene sin acceso a mercados internacionales.

En la actualidad Argentina ha tenido que negociar préstamos del Fondo Monetario Internacional, en una constante de incumplimientos de pago de la deuda y nuevos refinanciamientos.

“En Argentina hoy en día no existe mercado de capitales o es algo muy chiquito frente a lo que tenía, con lo cual el país no solo sigue en sus líos fiscales, sino que, además, las empresas ya no tienen forma de financiarse fácil, ya no tienen cómo conseguir recursos y nadie les está prestando tampoco”, explicó el analista.

Esto porque parte de la estructura del mercado de capitales eran los fondos de pensiones privados, que movían el mercado de capitales, pero la situación ha llegado a tal punto que hoy es prácticamente imposible conseguir créditos hipotecarios de largo plazo en este país.

“Todo eso Argentina lo perdió por la decisión supremamente dañina de Cristina de Kirchner”, explica Llano, quien agrega que la otra fuente de financiación por la que optó el gobierno argentino es la emisión del Banco Central para préstamos directos al Gobierno.

El caso de Argentina ha sido evocado por las similitudes que tendría con la propuesta de Petro que ha planteado un sistema de pilares que tenga como base un fondo público y no en conjunto con administradoras de fondos de pensiones (AFP), como existe en la actualidad.

Propone que a través de una reforma pensional se democratizan los recursos de las pensiones para que se modifique la distribución actual que tiene el sistema pensional.

