Los efectos y alertas de la salida de Rusia del tratado nuclear

El presidente Vladimir Putin suspendió este martes la participación de Rusia en un importante tratado de desarme nuclear y acusó a occidente de "atizar" el conflicto en Ucrania. Al tiempo que su homólogo estadounidense, Joe Biden, aseguró que Moscú "nunca" ganará la guerra que inició hace casi un año.



Estados Unidos calificó de "irresponsable" la decisión de suspender el tratado ‘Nuevo START’, mientras que Francia y Reino Unido, otras dos potencias nucleares, pidieron a Moscú que reconsidere su "precipitada decisión" y "demuestre responsabilidad".



Pese al anuncio de Putin, la cancillería rusa aseguró que Moscú "mantendrá un enfoque responsable y seguirá respetando rigurosamente (...) las limitaciones cuantitativas de las armas estratégicas ofensivas" hasta la expiración de ese tratado en 2026.



Este, que fue firmado en 2010 entre Rusia y Estados Unidos, tiene como objetivo limitar los arsenales nucleares de estos dos países.



Putin advirtió que Rusia podría reanudar sus ensayos nucleares si EE. UU. lo hacía previamente. "Nadie debe alimentarse de ilusiones, la paridad estratégica podría verse alterada", afirmó. Rusia ya había suspendido en agosto las inspecciones previstas de sus instalaciones militares.

Una guerra no declarada



Por otra parte, la Otan aseguró que asistirá a Ucrania en la creación de un sistema propio para adquirir armas y que este sea “efectivo” para seguir defendiéndose de Rusia, al considerar que el presidente ruso, Vladimir Putin, “se prepara para más guerra” casi un año después de la invasión.



A su vez, el secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg, aseguró que nadie está atacando a Rusia y que este es el agresor, mientras que Ucrania es la víctima de la agresión.



“No vemos señales de que el presidente Putin se esté preparando para la paz. Al contrario, como ha dejado claro, se está preparando para más guerra”, recalcó el político.

Frente al estado del conflicto entre estos países, Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, manifestó que la situación se torna grave, teniendo en cuenta que el país ruso no está dispuesto a cumplir con la reducción de ojivas nucleares.



“Esto entiende la lógica que tiene el presidente Putín de que occidente no ha respetado los compromisos respecto a la Otan, teniendo en cuenta que se comprometieron a no expandirse más allá de lo acordado en el momento. Por tanto no se ve en la obligación de respetar estor acuerdos, adicionándole que él cree que puede haber una amenaza nuclear desde territorio ucraniano. Todo esto revive los temores de una confrontación nuclear”.



Por otra parte, el analista político, Luis Alberto Villamarín, indicó que el anuncio de Rusia de salirse del pacto nuclear era algo previsible y estaba demorado formalmente. “El fondo del asunto es que el discurso de Biden en Varsovia y esta posición rusa parecerían legitimar avances hacia una guerra no declarada pero tácitamente reconocida entre las partes”, aseguró.

Efectos económicos



De acuerdo con Villamarín, las tensiones derivadas del retiro ruso del acuerdo nuclear, traerá sanciones económicas como las que anunció “implícitamente” el presidente Biden “sin precisar cuáles”.



“Por extensión indica presiones sobre los semiconductores que necesitan todas las grandes industrias, la crisis alimentaria mundial por los granos, las tensiones económicas entre los ‘proxies’, la inflación galopante y por desgracia el florecimiento para empresas que se lucran de la guerra”, dijo el experto.

