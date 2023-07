Buen dato de empleo es una mala noticia para las tasas en EE. UU.

Un sólido informe de empleo y un aumento salarial más fuerte de lo esperado para junio mantiene a la Reserva Federal rumbo a un aumento de las tasas de interés este mes y a contemplar otra alza en septiembre.



Las nóminas no agrícolas aumentaron en 209.000 el mes pasado, menos de lo que los economistas esperaban y se revisaron a la baja los aumentos laborales de los dos meses previos, según un informe publicado ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales.



La tasa de desempleo cayó al 3,6 %. El ingreso promedio por hora se incrementó un 4,4 % respecto del año anterior, y la semana laboral promedio también incrementó.



“En general, el mercado laboral es excepcional y esta volviendo a un nivel equilibrado y sostenible”, dijo ayer el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, en una entrevista con CNBC.



Goolsbee, que este año tiene derecho a voto en las decisiones de política monetaria, no llegó a respaldar un aumento de tasas en julio y dijo que los banqueros centrales aún tienen un par de semanas más de datos para evaluar antes de su próxima reunión. Pero se refirió a la mediana del pronóstico de los encargados de la política monetaria de dos aumentos de tasas más este año y dijo que “no he visto nada que indique que eso esta mal”.



“Tenemos que averiguar cuándo, pero habrá algunas modestas alzas de tasas por venir”, dijo Goolsbee.



En junio casi todos los miembros del Comite Federal de Mercado Abierto (Fomc, por sus siglas en ingles) vieron la necesidad de seguir aumentando las tasas a la luz de la inflación persistente y un mercado laboral ajustado, según las minutas de su reunión del 13 y 14 de junio.



Los operadores mantuvieron casi la certeza de que la Fed subirá las tasas en su reunión del 25 y 26 de julio, mientras que tenían un poco menos de convicción para las reuniones de política monetaria de septiembre y noviembre. “Claramente, esta es una luz verde para la reunión de julio”, dijo Vincent Reinhart, economista jefe de Dreyfus and Mellon, que trabajó por 25 años en la Reserva Federal.



FED

“Creo que septiembre es una incógnita. Hay incertidumbre sobre lo que harán en el futuro”. Es probable que los banqueros centrales se muestren cautelosos ante señales de aceleración del aumento de los salarios, que algunos consideran incompatibles con su objetivo de inflación del 2 %.



“Las presiones salariales en realidad se aceleraron”, dijo Diane Swonk, economista jefe de KPMG LLP en Chicago. “Todavía espero al menos dos aumentos de tasas este año”, dijo.



El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló la semana pasada que fue oportuno frenar el ritmo de alzas de tasas tras un rápido aumento que comenzó en marzo de 2022, sin descartar la posibilidad de alzas en reuniones consecutivas.



La Fed ha estado proyectando que la economía se desaceleraría por debajo de su tendencia a largo plazo y que la tasa de desempleo aumentaría a 4,5 % en 2024, y que la holgura en el mercado laboral aliviará las presiones sobre los precios.



Con la tasa de desempleo a la baja, este informe mostró que estaba sucediendo lo contrario. “Este sigue siendo un informe realmente sólido”, dijo Verónica Clark, economista de Citigroup Inc., que espera aumentos de las tasas en julio y septiembre.

“Tal vez les importe más cómo se recuperaron los salarios y la tasa de desempleo, que se mueve en la dirección opuesta a su pronostico”.



Antes de la reunión de julio, el FOMC contará con un dato clave más, el índice de precios al consumidor que se publicará el 12 de julio. Eso y los futuros informes de inflación influirán en el curso de las alzas de tasas de este año.

BLOOMBERG