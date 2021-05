Egipto inicia ampliación del Canal de Suez

La Autoridad del Canal de Suez inició este sábado las obras para ampliar diez kilómetros el tramo sur del nuevo canal de Suez donde el portacontenedores "Ever Given" quedó atravesado el pasado marzo bloqueando durante seis días uno de los pasos marítimos más importantes del mundo.



El jefe de la Autoridad del Canal de Suez, almirante Osama Rabie, afirmó hoy que este proyecto se produce cumpliendo "con las directivas del presidente Abdelfatah al Sisi para comenzar de inmediato" con esta ampliación y "fijar una agenda para completarlo lo antes posible", según un comunicado oficial.



Rabie aseguró que el proyecto es una continuación de los "esfuerzos para desarrollar la vía de navegación que se inició con la apertura del nuevo Canal de Suez", señalando que el proyecto se llevará a cabo en "varias fases".



La primera fase, que ha comenzado hoy, se ocupa de la zona de los Pequeños Lagos, que se ampliará diez kilómetros para alcanzar los 82 de longitud en la parte del nuevo canal, inaugurada en 2015, se apunta en el comunicado.



"La importancia del proyecto de ampliación en curso es para elevar la eficiencia del canal y reducir el tiempo de tránsito de los barcos, además de incrementar el factor de seguridad de navegación en la región meridional del canal", aseveró Rabie.



Tras completar esta fase, continuarán las obras con el fin de ampliar hasta 30 kilómetros más en la zona meridional.



El buque "Ever Given", de propiedad japonesa y con bandera panameña, encalló en el tramo de una sola vía del canal el pasado 23 de marzo y seis días después fue reflotado.



Sin embargo, el portacontenedores aún se encuentra en el Gran Lago del paso artificial debido a una disputa económica respecto a la recompensa que se ha de pagar entre los propietarios del barco y la Autoridad del Canal de Suez.



El bloqueo de seis días interrumpió parte del comercio mundial, obligando a algunas barcos a tomar una ruta alternativa en el extremo sur de África, mientras que más de 400 embarcaciones quedaron esperando tanto en el norte como en el sur del canal.



La Autoridad del Canal de Suez ha pedido una compensación de 916 millones de dólares (unos 755 millones de euros) a los propietarios del barco por los daños y perjuicios causados.



EFE