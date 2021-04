El 58% de vacunas anticovid en el mundo las han inyectado tres países

El mundo superó este sábado los mil millones de dosis administradas contra el covid-19, inyectando optimismo a pesar de que la cifra diaria de infecciones en el planeta alcanzó un nivel inédito, especialmente por la explosión en India del coronavirus, que sigue avanzando en varios países de América Latina.



Desde diciembre de 2019, la pandemia se ha cobrado tres millones de muertos y ha infectado a más de 145 millones de personas. El viernes, se registraron más de 893.000 casos de coronavirus en todo el mundo, una cifra diaria de contagios récord.



Para hacerle frente, los países lanzaron hace cinco meses campañas de vacunación masivas y este sábado se superaron los mil millones de dosis administradas de vacunas anticovid, según un conteo realizado por la AFP.



Sin embargo, el 58% de estas vacunas se inyectaron en tres países: Estados Unidos (225,6 millones), China (216,1 millones) e India (138,4 millones), según el recuento efectuado con fuentes oficiales. Israel es el país con un mayor porcentaje de población totalmente vacunada, en torno al 60%, seguido de Emiratos Árabes Unidos (más del 51%), Reino Unido (49% con al menos una dosis), Estados Unidos (42%) o Chile (41%).



Pese al avance de la vacunación, el coronavirus sigue dejando récords de muertes en India, donde emergen imágenes dramáticas: personas muriendo a las puertas de los hospitales, crematorios saturados y una falta de oxígeno gravísima. "Era padre de cinco hijos.



El último es aún un niño. ¿Qué le voy a decir a su esposa?", solloza a las puertas del hospital Guru Teg Bahadur, al noreste de Nueva Delhi, Ram Narayan, cuyo hermano Shyam acaba de fallecer sin poder recibir atención médica después de que su familia buscara en vano oxígeno y una cama de hospital durante toda la noche.



La muerte de Shyam Narayan no formará parte de los tristes balances por coronavirus en India, porque no fue ni siquiera admitido en el hospital. En la misma fila de espera de enfermos, otros correrán la misma suerte.



Oficialmente, con más de 2.600 en 24 horas, el número total de muertos ronda los 190.000 en India, donde viven 1.300 millones de personas. En las últimas 24 horas también se registraron 340.000 nuevos contagios, lo que sitúa el total de casos en 16,5 millones.



En los últimos tres días se contabilizó más de un millón de nuevos casos. Una nueva variante y una fiesta religiosa hindú que ha congregado a decenas de miles de personas en varios puntos del país en estos días explican este agravamiento en India.



El gobierno central ha enviado trenes especiales con oxígeno para los hospitales situados en regiones remotas, donde tienen que ser escoltados por las fuerzas del orden, y estimula la producción de las empresas locales, pero la situación no mejora. -



RECORD EN BRASIL Y ECUADOR



El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que en los países ricos una de cada cuatro personas está vacunada, mientras que en aquellos con menos recursos solo una de cada 500 lo está. Y si el objetivo de todos es la inmunidad colectiva en un planeta donde casi no hay fronteras, esta desigualdad podría costar muy caro. En algunas partes de América Latina, la pandemia sigue haciendo estragos.



Brasil, el segundo país más golpeado por la pandemia, rompió un nuevo récord mensual de fallecimientos, registrando el sábado 67.977 muertos por covid-19 desde inicio de abril, más que la marca de 66.573 fallecidos registrados en todo marzo, según el ministerio de Salud.



De su lado, Ecuador batió su récord de contagios en un mes, con 43.999 nuevos casos, sobrepasando el récord anterior de marzo, un día después de que impusiera toques de queda de 57 horas en los próximos cuatro fines de semana para paliar las infecciones.



En cambio, Ciudad de México alcanzó esta semana su nivel más bajo en número de personas hospitalizadas por el virus desde abril del año pasado, informó el sábado la alcaldía de la capital mexicana.



Y en Alemania, contrario a lo que ocurre en otros países europeos donde se empiezan a levantar las restricciones, el gobierno decidió aumentarlas. Este sábado entraron en vigor varias medidas como toques de queda nacionales, tras la adopción de una nueva ley muy polémica que refuerza el poder de la canciller, Angela Merkel, para luchar contra la pandemia.



No obstante, el gobierno alemán también contempla relajar algunas restricciones, como ir a la peluquería o de compras sin un test negativo, para aquellas personas que recibieron la vacuna. Y en Reino Unido, las restricciones aún en pie siguen siendo resistidas.



La policía en Londres dijo que cinco personas fueron detenidas y ocho agentes resultaron heridos, tras incidentes durante una manifestación contra el confinamiento, las mascarillas y la posible introducción de un pasaporte sanitario.



En Irak, el país árabe con mayor número de casos y en crisis sanitaria desde hace décadas, un incendio dejó 23 muertos la noche del sábado a domingo en una unidad de cuidados intensivos para enfermos de covid-19 cerca de Bagdad.



La policía española informó, por su parte, de la detención de un mallorquín que contagió a 22 personas, tras haber ido a trabajar y al gimnasio a pesar de tener los síntomas del covid-19.



AFP