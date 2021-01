El CES virtual girará en torno del 5G y los televisores 8K

La feria Consumer Electronics Show (CES), que comienza este lunes, será virtual debido a la pandemia del coronavirus y promete 100 horas de innovación a todo nivel, con la esperanza de acoger a cerca de 150.000 personas en uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.



"CES 2021 is all digital", como ha sido bautizado el evento, contará hasta el próximo jueves con 1.800 expositores y entre algunos de sus temas centrales estarán el 5G, los televisores de 8K, la realidad virtual y aumentada, la tecnología en salud y los drones.



Durante cuatro días, marcas líderes del sector como Samsung, LG, Philips, Lenovo, Dell y Sony, entre otros, presentarán al mundo sus productos más innovadores.



SAMSUNG Y LG, EN BOCA DE TODOS



Pese a que el discurso de apertura de CES 2021 lo dará el próximo lunes el presidente y el director ejecutivo de Verizon, Hans Vestberg, las miradas estarán principalmente puestas en las surcoreanas Samsung y LG, dos de los gigantes del sector. Varios medios especializados han apuntado en los últimos días las posibilidad de que Samsung muestre en el evento de este año los smartphones Samsung Galaxy S21, aunque no está confirmado por la compañía con sede en Seúl.



Lo que sí ha adelantado la empresa es que el próximo jueves albergará el evento Samsung Galaxy Unpacked 2021, en el que se espera que presente su última novedad móvil.



"Durante el último año, debido al teletrabajo y al tiempo que hemos pasado en nuestros hogares, la tecnología móvil ha tomado un mayor protagonismo en nuestra vida. La transición acelerada al primer mundo móvil trae la necesidad de crear dispositivos que puedan transformar nuestro día a día en una experiencia extraordinaria", señaló la compañía en un comunicado enviado a Efe.



La que también será una de las principales atracciones será LG, como en anteriores ediciones de la feria de tecnología más relevante del mundo. Entre otros lanzamientos, LG presentará sus últimos portátiles ultraligeros en una gama que incluye hasta cinco modelos: LG gram 17 (modelo 17Z90P), LG gram 16 (modelo 16Z90P), LG gram 14 (modelo 14Z90P), LG gram 2-en-1 16 (modelo 16T90P) y LG gram 2-en-1 14 (modelo 14T90P), todos con ratio de pantalla de 16:1.



También utilizarán la plataforma de la feria CES para mostrar al mundo otra ronda de televisores OLED y una pantalla que puede transformarse entre un televisor de pantalla plana y un monitor curvo con solo presionar un botón.



La marca surcoreana también lanzará su último aspirador sin cables, que aspira y limpia su depósito de manera automática.



MENOR NÚMERO DE EXPOSITORES



Todas las conferencias del CES 2021 se podrán seguir en directo por la página web oficial en caso de estar registrado en el evento, mientras que algunas compañías ofrecerán restransmisiones en directo a través de Youtube.



Sin embargo, la envergadura de la feria se ha reducido por el nuevo formato, ya que hay registrados unos 1.800 expositores, menos de la mitad de los 4.400 que presentaron sus novedades en la edición del año pasado.



Amazon, por ejemplo, no tendrá presencia oficial en la feria, mientras que otra de las grandes tecnológicas, Google, solo mantendrá reuniones de bajo nivel. Lo que no hay son datos oficiales de las personas que participarán de manera virtual, aunque medios del sector apuntan a que las cifras serán inferiores a las 170.000 que asistieron en persona a Las Vegas en la última edición.



EFE