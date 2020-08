El contagio de coronavirus en Perú es el peor del mundo

El número de víctimas del coronavirus en Perú va de mal en peor. Según varias medidas sobre una base per capita, el contagio en Perú es el peor del mundo. En los últimos 7 días, ningún país ha registrado más casos o muertes por millón de personas que la nación sudamericana de 32,8 millones de habitantes, según datos compilados por Johns Hopkins University, el FMI y cálculos de Bloomberg.



Durante las ultimas dos semanas, Perú ha tenido, de lejos, la mayor cantidad de muertes por tamaño de población. Y en el total de muertes per capita, Perú solo sigue a Bélgica, que tuvo un gran aumento al comienzo de su brote, en gran parte por la metodología de registrar y relacionar al virus las muertes en hogares geriátricos, incluso si no habían realizado las pruebas.



El repunte más reciente en Perú se puede explicar, al menos en parte, por la adición de casi 4.000 muertes en un día mientras las autoridades trabajaban para incluir casos sospechosos en las cifras oficiales. Aunque advierten que la cifra real, que actualmente ronda casi las 27.000 muertes, probablemente se acerque mas a las 50.000.



Dado que Bélgica superó hace mucho tiempo su pico, es probable que Perú ocupe el primer lugar de muertes per capita más temprano que tarde. El Ministerio de Salud no respondió a una solicitud de comentarios sobre el asunto.



"Es una mezcla desafortunada de temas estructurales que desencadeno fenómenos que solo pasaron aquí", dijo Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores, una consultora con sede en Lima especializada en políticas de salud.



A pesar de implementar cuarentenas en todo el país de manera temprana y agresiva, el presidente, Martin Vizcarra, y su asediada administración han luchado por contener el brote. Durante la semana pasada, un resurgimiento de casos luego de una flexibilización de las restricciones de cuarentena en julio provocó la prohibición de reuniones sociales y familiares.



La estrategia del Gobierno se deshizo ante grandes problemas estructurales: una gran población que vive con un salario diario sin una red de seguridad social y que no puede quedarse en casa, hogares hacinados con malas condiciones sanitarias, mercados de alimentos y transporte publico abarrotados.



Migrantes huyeron de Lima y otras grandes ciudades, acelerando la propagación del virus en sus provincias de origen. Medidas económicas agresivas brindaron cierto alivio a las empresas y familias de la economía formal, pero las transferencias de efectivo de emergencia a la mayoría de la población no han sido suficientes.



Entretanto, su frágil sistema de atención médica colapsó cuando los hospitales se quedaron sin camas, ventiladores y tanques de oxigeno, y el personal médico se enfermó. La inestabilidad política no ha ayudado.



Ocho ministros de salud en cuatro años han dejado a Perú con un liderazgo débil en el sector, dijo Seinfeld. Perú no se ha beneficiado de un brote más moderado debido a la cuarentena generalizada ni de un golpe económico más suave por mantener abiertas las industrias.



La economía podría contraerse en 12% estimado en 2020, según el Banco Mundial. La crisis ha erosionado el apoyo público al presidente, quien nombró a un nuevo ministro de Salud durante un cambio de gabinete el mes pasado. Su índice de aprobación fue de 56% en una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada el 16 de agosto, frente a un record de 92% en abril.



Dos tercios de los encuestados dicen que el virus no se ha podido controlar debido al comportamiento irresponsable de la población. Lo que sucede en otras partes de América Latina: El primer ministro de las Bahamas, Hubert Minnis, está revirtiendo una orden para cerrar negocios en la isla principal de New Providence mientras las tormentas que se avecinan amenazan con dejar a los isleños sin suministros. Uno de cada cinco trabajadores de las plantas cárnicas de Brasil ha contraído el virus, según estimaciones sindicales.



Argentina supero los 300.000 casos y 6.000 muertes en las ultimas 24 horas con una tasa de positividad de prueba que se mantiene cerca de 40%. Bolivia superó a Ecuador en total de casos.



El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, dijo el martes en la noche que el país esta atravesando "el momento mas critico". No obstante, el presidente, Iban Duque, dijo que la nación reiniciará más vuelos domésticos.