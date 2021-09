El control de activos, clave de los diálogos de Venezuela

Un nuevo intento de diálogo político en Venezuela parece estar llegando a un punto muerto, pese a los avances alcanzados, como consecuencia de la diatriba entre los bandos sobre el control de los activos del país vecino en el extranjero. La controversia ha sido por Citgo (filial de PDVSA en EE. UU) y Monómeros (filial de Pequiven en Colombia). Esta última es la que ha generado la discusión en las semanas recientes.



Todo comenzó cuando a finales de agosto, Nicolás Maduro comentó que llevaría a la mesa de negociación en México una propuesta para recuperar el control de la empresa agroindustrial Monómeros, cuya sede principal está en Barranquilla.



“Que se haga un documento para que el doctor Jorge Rodríguez, plenipotenciario por Venezuela, lleve como punto fundamental en la primera sesión de los diálogos en México la firma de un documento para que la empresa Monómeros se le regrese a su dueño, a Pequiven, a PDVSA, al país, como empresa que surta a la nación con su producción”, refirió el gobernante de Venezuela.



No pasó mucho tiempo cuando la Supersociedades sometió a control a la compañía, decisión que fue calificada como “robo flagrante” por el oficialismo y con la cual se acusó al Gobierno de Duque de “buscar” romper los acuerdos de México.



De hecho, por el caso Monómeros, el fiscal del chavismo, Tarek William Saab, abrió una nueva investigación por usurpación de funciones y concierto para delinquir, entre otras, contra Juan Guaidó en un intento por aumentar la presión por el debate sobre la filial de Pequiven.



Con el paso de los días la oposición venezolana salió al frente para defender la posición de Colombia y para alertarle a Duque sobre “los grupos” interesados en tomar el control de la compañía.



Este viernes, en una misiva publicada en su cuenta de Twitter, el jefe de la delegación del chavismo en México, Jorge Rodríguez, acusó a la oposición de querer “quebrar” los diálogos al, a su juicio, “desconocer” los acuerdos previos firmados en México.



“Estos gravísimos hechos revelan no solo la conducta irresponsable de actores de la oposición sentados en México sino la amenaza que se cierne sobre el patrimonio, recursos y activos de Venezuela por parte de quienes - escudados del apoyo de Estados Unidos- asaltaron y saquearon las empresas que le pertenecen a todo el pueblo venezolano”, se lee en la carta.



El avance del tema de Monómeros en Colombia será crucial en la semana que entra, dado que de su evolución podría depender el destino de los diálogos de Venezuela, los cuales se prevén inicien con la tercera ronda de encuentros el próximo viernes 24.



El profesor de relaciones internacionales de la Universidad Simón Bolívar, Gabriel Orozco, cree que la actual situación de los activos venezolanos en el extranjero, como Monómeros, no afectará los diálogos, sino que reforzará los puntos a favor de cada bando. “Antes que entorpecer, lo que va es a reforzar los puntos de negociación que serán claves para darle juego a cada una de las partes. Es claro que Monómeros forma parte de los recursos de la oposición y esto pone en evidencia la fuerza que tiene el bando que también obligó a Maduro a sentarse”, dijo.



El catedrático destacó que, a diferencia de otras oportunidades , en esta ocasión ambos bandos han entendido que “la situación política internacional cambió”, lo que los ha obligado a “comprender que la vía no es la radicalización” y por ende han comenzado a “flexibilizar aspectos que antes eran innegociables”.



A su turno, Fernando Giraldo, docente de ciencias políticas de la Universidad Javeriana, espera un escenario “álgido” entre las partes por el tema de Monómeros, pero confía en que “algo negociarán” para llegar a un punto que permita “avanzar en el tema político” y con lo cual “Maduro tendrá que resolver los temas económicos de otra manera”.

LA ANTESALA DE 2019



Con el fallido levantamiento militar contra Nicolás Maduro organizado por el líder opositor Juan Guaidó el 30 de abril de 2019, los bandos políticos de Venezuela comenzaron una fase exploratoria en Noruega para abrir una nueva jornada de diálogos.



El 17 de mayo del mismo año, Maduro anunció al país un nuevo esfuerzo de diálogo con la oposición que se desarrollaría en el caribeño Barbados y que contaría, con la mediación del Reino de Noruega.



Luego de desacuerdos y diversas presiones, la oposición se levantó de la mesa tras la ausencia del oficialismo a modo de protesta por las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.



Roberto Casas Lugo