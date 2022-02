Recuperar la grandeza rusa: el deseo de Vladímir Putin

La Rusia que vemos hoy es muy distinta a la Unión Sovietica, no busca replicar el modelo soviético al pie de la letra, pero sí presencia.

A más de 10 mil kilómetros de Colombia, la geopolítica entre las principales potencias del mundo tiene a Ucrania como escenario principal y atención de la opinión pública.

Al este del país, dos provincias separatistas fueron reconocidas por Vladímir Putin, mandatario de Rusia, en una maniobra para presionar a Ucrania a alejarse de Europa y que fue respondida con sanciones económicas de alto nivel por parte de la Unión Europea y Estados Unidos.



(Ucrania aprueba estado de emergencia nacional).

Analistas consultados por Portafolio coinciden en que este reconocimiento de Putin va a elevar un escalón más las tensiones entre ambos países y Occidente, aunque descartan una guerra.



“Guerra abierta, no. Más provocaciones, sí. Putin no es tonto. Sabe que tiene unas fuerzas armadas fuertes y muchas bombas atómicas que podría utilizar como elemento de disuasión, pero que, si con sus acciones y provocaciones une a los otros en contra suya, lo aniquilan”, comentó Mario Aller, docente de relaciones internacionales de la Universidad Javierana.



(El petróleo y carbón, con los ojos puestos en Ucrania).



¿QUÉ BUSCA VLADIMIR PUTIN?



Luego de la declaración de reconocimiento por parte de Putin, el mandatario tuvo el respaldo del Parlamento para la movilización de tropas rusas hacia esta zona del este de Ucrania con el fin de “proteger” y darle “paz” a esta zona prorrusa.



El mundo ha especulado, en las recientes semanas, los verdaderos objetivos de Vladirmir Putin tras su “ensañamiento” con la crisis Ucraniana y, aunque gran parte de la opinión dirija su atención hacia una posible confrontación bélica, hasta ahora el enigmático Putin no ha asomado esa posibilidad, aunque sí ha incluido el factor histórico.



“La Rusia que vemos hoy es muy distinta a la Unión Sovietica, no busca replicar el modelo soviético al pie de la letra, pero sí recuperar su presencia en zonas estratégicas para su estabilidad política y proyección territorial de poder”, dijo Janiel Melamed, docente de relaciones internacionales en la Universidad del Norte.



(Occidente responde a Rusia con sanciones).



En ese mismo sentido también se pronunció Mauricio Jaramillo, catedrático de la Universidad del Rosario. “Putin no busca el renacer de la Unión Soviética. De hecho, hay un rompimiento con la URSS, Putin le adjudica a Stalin y Lenin buena parte de los problemas que hoy tiene Rusia (...) Hoy en día, la población rusa se encuentra en aprietos en países como Lituania, Letonia y Ucrania. Lo que dice Putin es recuperar la dignidad del pueblo ruso (...) Es más reivindicar el Imperio Ruso que a la propia URSS”, dijo.



De hecho, para Mario Aller, es este esfuerzo por la reinvindicación rusa lo que hace que Putin “ha logrado mantener popularidad en la población y en las élites”.



Por otro lado, el Pentágono se mostró totalmente convencido este miércoles de que la invasión rusa a Ucrania es inminente y sospecha de que el gigante euroasiático ejecute cualquier acción pronto.

¿QUÉ PAPEL JUEGA UCRANIA?



Ucrania está en este momento en el centro del ajedrez geopolítico y no posee mucho margen de maniobra propia, por lo que para los analistas, lo que suceda en este país, depende casi en su totalidad de las potencias extranjeras.



“La pieza pivote de ese entramado Euroasiático que siempre ha estado en medio de disputas entre poderes que buscan proyectar su hegemonía”, dijo Janiel Melamed.



Este miércoles, el presidente de Ucrania, Volodimir Zalenski, pidió “garantías de seguridad inmediatas” a Occidente, ante lo que considera una acción bélica rusa inminente.



“Ucrania es la principal víctima de esta coyuntura y su Gobierno actualmente está jugando un rol muy secundario en el conflicto”, consideró el docente Mauricio Jaramillo.

ROBERTO CASAS LUGO

PORTAFOLIO