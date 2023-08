Cómo la producción de series afecta el sector inmobiliaria en EE. UU.

¿Es posible que los actores más famosos del mundo vean afectados sus trabajos debido a la crisis inmobiliaria en Estados Unidos? Esta situación parece estar convirtiéndose en una realidad, por lo menos en Los Ángeles, la segunda ciudad más importante del país norteamericano y sede principal de varias de las productoras de cine y series más reconocidas en el mercado.

Esto se debe, principalmente, a las tasas de interés elevadas y un nuevo impuesto a la venta de casa de lujo en sectores exclusivos de la ciudad californiana, lo que ha llamado la atención de los agentes inmobiliarios.



Según dijo a Bloomberg Línea Mario Umansky, actor de la serie de Netflix 'Buying Beverly Hills' y consejero delegado de The Agency, empresa inmobiliaria, a pesar de que las transacciones de la compañía están por encima de la media del mercado actual, estas han tenido una caída del 25 %.



En esto coincide Jason Oppenheim, presidente de Oppenheim Group y protagonista de dos series de la plataforma de 'streaming' ('Selling Sunset' y 'Selling the OC'). Aseguró para el mismo medio de comunicación que las expectativas para lo restante del año apuntan a una caída en la venta de viviendas.



Situación tributaria y mercantil

La ciudad de Los Ángeles impuso recientemente un impuesto del 4 % del valor de las viviendas cuyo costo supere los US$5 millones y del 5,5 % para las que superen los US$10 millones.



Este dinero, según mencionó Bloomberg Línea, está destinado a la financiación de viviendas con precios más accesibles en el estado.



Según la empresa de intermediación de compraventa Compass, en la ciudad de Los Ángeles han caído en un 44 % las ventas de viviendas con un valor superior a los US$10 millones al cierre del primer semestre del año. Adicionalmente, el volumen total de este concepto tuvo un descenso del 40 %.



Aun así, la ciudad aún encabeza el listado de ciudades por concepto de venta de viviendas con un valor por encima de los US$ 10 millones, con 160 propiedades negociadas en los primeros seis meses del 2023, según Bloomberg Línea.

Huelga de actores en Hollywood EFE

El efecto en las series de televisión y 'streaming'

Paradójicamente, a pesar de la huelga de actores y actrices hollywoodenses, los programas de telerrealidad parecen no tener problemas para seguir trabajando e, incluso, ver con mejores ojos su panorama a corto o mediano plazo.



"Ponemos de relieve las dificultades y la parte muy real de lo que es pasar por una transacción. No siempre fue fácil", dijo Alexia Umansky, hija de Mauricio Umansky, citada por Bloomberg Línea.



Los agentes televisivos mencionan que los inmuebles han ganado más notoriedad gracias a los programas, expandiendo así las posibilidades de venta a nuevos clientes. De acuerdo con información de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California, el número de casas lujosas a la venta se ha reducido un 29 % anual.



No obstante, varios otros agentes inmobiliarios no han visto con los mismos ojos la exposición de inmuebles en series televisivas. El actor Branden Williams, quien ha hecho compraventa de inmuebles con otros famosos, aseguró para Bloomberg Línea que sus clientes priorizan la privacidad al momento de vender viviendas, lo cual no se ve favorecido por las producciones.



"No tenemos tiempo para fingir. Estamos demasiado ocupados haciendo negocios reales", dijo.



*Con información de Bloomberg Línea