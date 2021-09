El emprendedor que perdió todos sus ahorros en un fraude con bitcóin

Tras una vida de arduo trabajo, Naveed Saghir a principios de este año había ahorrado casi US$690.000 en bitcóin. Sin embargo, fue engañado por estafadores en línea que le robaron todo su dinero.



"He dirigido mi negocio durante los últimos 20 años y siempre he sido muy cuidadoso con el dinero", explica.



"Ya sea relacionado con mi negocio o con mi vida, he hecho que cada centavo cuente. Pero tomé una mala decisión y me atraparon", contó



Pronto lo hicieron creer en nuevas mentiras prometiéndole mayores ganancias. Cuando comenzó a perder dinero, lo convencieron de que recuperaría el dinero y lo engañaron para que siguiera entregándoles más.



A fines de agosto, les entregó US$25.000 y 14,25 en bitcóin, por un valor cercano a los US$690.000, de acuerdo al valor actual de la criptomoneda.



El Instituto de Políticas sobre Dinero y Salud Mental ha advertido que millones de usuarios de internet, en particular aquellos con problemas de salud mental, están en peligro de perder dinero o información personal sensible a manos de los estafadores.



DAN WHITWORTH - REPORTERO DE BBC RADIO 4