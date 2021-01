El FMI advierte sobre riesgo de una corrección en los mercados

Archivo particular

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este miércoles de la creciente "complacencia" por parte de los mercados, confiados en el duradero respaldo monetario desplegado por los Gobiernos para contrarrestar la crisis desatada por la pandemia, lo que aumenta "el riesgo de una corrección o revaluación" del precio de los activos.



"Con los inversores apostando por un respaldo persistente político, un espíritu de complacencia parece estar permeando en los mercados", afirmó Tobias Adrian, director del Departamento de Mercados Capitales del FMI, al presentar su actualización del informe de "Estabilidad Financiera Global".



"Emparejado con visiones de los inversores aparentemente uniforme, esto aumenta el riesgo de una corrección o reevaluación" de los precios, agregó. El informe remarcó que el respaldo monetario sin precedentes a nivel global es necesario dada la gravedad de la crisis por la pandemia de la covid-19 y que se mantendrá en el futuro próximo.



No obstante, reconoció que aunque "no hay alternativa por ahora", sí que genera "preocupaciones legítimas sobre toma de riesgos excesiva y exuberancia en los mercados".



El Fondo Monetario Internacional revisó este martes al alza las previsiones de crecimiento económico global al 5,5 % en 2021 en su actualización de su previsiones globales.



El pronóstico es tres décimas más que lo anticipado en octubre, aunque el organismo advirtió sobre las grandes divergencias en la recuperación y la consiguiente alza en la desigualdad.



