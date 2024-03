Precios bajos del gas natural están impulsando la economía de Estados Unidos

El dramático colapso de los precios del gas natural en Estados Unidos este año está ayudando silenciosamente a impulsar la economía del país, recortando algunos costos de energía incluso cuando los precios de otras necesidades siguen aumentando. Si bien el gas natural no llama tanto la atención como el petróleo crudo, es un combustible oculto que impregna la economía y se utiliza para calentar hogares, generar electricidad, hacer funcionar fábricas y producir fertilizantes.



(Sugerimos: Mercado petrolero se mantiene tenso: los precios retroceden levemente)

Cuando los futuros del gas se dispararon en 2021-2022, los efectos dominó afectaron tanto a los consumidores como a los fabricantes. Ahora que los precios han caído al nivel más bajo en cuatro años, el alivio se está haciendo evidente. El impacto más claro en los costos hasta ahora se da en los hogares estadounidenses que utilizan gas para calentar sus hogares.



Las facturas de gas de los consumidores cayeron alrededor de un 9% en febrero en comparación con el año anterior, según muestran los últimos datos del índice de precios al consumidor. Eso ayudó a poner fin a casi un año de caídas constantes.

(Lea también: La AIE incrementa su previsión de demanda de petróleo en 2024 y prevé un ligero déficit)



La caída del gas subraya el impacto menguante que la energía está teniendo en el costo de vida en general en Estados Unidos. En junio de 2022, el sector contribuía a aproximadamente una cuarta parte de la inflación general, y ahora esa cifra se ha reducido prácticamente a cero, según muestran los datos del IPC.



Esas podrían ser buenas noticias para la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden, ya que los precios más bajos de la energía ayudan a contrarrestar otros sectores. Y es una gran victoria para los consumidores con hogares que dependen del gas. Muchas personas con presupuestos más ajustados han tenido dificultades para pagar las facturas de servicios públicos en los últimos años.



"La energía constituye una parte importante del presupuesto familiar, y representa una porción mucho mayor para aquellos que tienen menos ventajas económicas", dijo Ed Hirs, profesor de economía de la Universidad de Houston.

Joe Biden Bloomberg



Si bien hasta ahora el beneficio más claro de la caída de precios se ha producido en las facturas de servicios públicos, la caída está a punto de empezar a filtrarse a otros sectores de la economía. Las empresas suelen protegerse de movimientos significativos de precios del gas natural.



Aquellos que fijaron costos en niveles más altos seguirán cosechando recompensas a medida que esas apuestas se deshagan y las empresas aprovechen los mínimos actuales. El gas natural se utiliza para fabricar fertilizantes de amoníaco y nitrógeno, lo que lo convierte en clave para la producción mundial de alimentos.

(También: ABC para entender los líos que enfrenta en EE. UU. ByteDance, la casa matriz de TikTok)



El fabricante de fertilizantes CF Industries Holdings Inc. dijo en una conferencia telefónica sobre ganancias en febrero que si bien la compañía no aprovechó al máximo las recientes caídas de precios debido a la cobertura, está obteniendo beneficios de la caída en las tasas de efectivo diarias.



Los ejecutivos de Century Aluminium Co. citaron recientemente "niveles atractivos" para los precios de la energía en el Medio Oeste, impulsados por los menores costos del gas natural. El constructor de carreteras Construction Partners Inc. también ha señalado el "ligero viento de cola" del precio más bajo del gas.



La caída del gas natural -cuando los futuros en Nueva York cayeron por debajo de los US$2 por millón de unidades térmicas británicas (GBTU) el mes pasado- es un marcado contraste con la de hace dos años, cuando el producto básico estaba en el centro de una crisis energética y económica mientras los precios se disparaban a un máximo de 14 años por encima de los US$9.



El aumento se vio exacerbado por la invasión rusa de Ucrania. A medida que Europa se fue desconectando del gas ruso, comenzó una lucha global por el suministro. Los futuros ya habían estado subiendo en los meses previos a la invasión, después de años de subinversión en el sector que dejaron al mercado históricamente apretado.



Pero los altos precios ayudaron a solucionar el problema de suministro. La producción estadounidense se ha disparado a un récord. Esto se produjo simultáneamente con un invierno inusualmente suave, lo que redujo la demanda del combustible para calentar los hogares.



Mientras tanto, los precios del gas en Europa han bajado significativamente desde el pico de la crisis energética, y el clima templado y la demanda aún lenta contribuyeron a la caída.



Aún así, los precios se mantienen muy por encima de los niveles previos a la crisis a medida que la volatilidad se ha vuelto más común. La continuidad de las perspectivas para el mercado probablemente será un gran tema de conversación en la conferencia de energía CERAWeek by S&P Global en Houston la próxima semana. La mayoría de los observadores del mercado esperan que los precios se mantengan moderados al menos durante los próximos meses.



Muchas plantas de fabricación funcionan con gas natural. Si pueden reducir sus costos de energía, eso será una enorme ventaja competitiva, dijo Carl Neill, analista senior de energía de StoneX Group. "Es brindar alivio en algo en un momento en el que casi nada te brinda alivio", dijo Neill.

BLOOMBERG