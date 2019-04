El ‘impeachment’ a Trump vuelve a entrar en el debate

Tras la publicación de una versión censurada del informe que realizó el fiscal especial Robert Mueller sobre ‘trama rusa’, el debate acerca de la posibilidad de ejecutar un juicio político (impeachment) contra Donald Trump volvió a cobrar fuerza en los últimos días.



Y es que aunque en el documento no quedó registrado que existiera una colaboración directa entre la campaña del Presidente y Rusia, sí se citan hasta 10 episodios que involucran al mandatario en una potencial obstrucción a la justicia, según afirmaron los líderes demócratas.



Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, aseguró que el partido de la oposición tomará esa decisión en las próximas semanas.



No obstante, Trump aseguró que ese juicio político no tendrá lugar. “Solo los delitos graves y las infracciones menores pueden llevar a un juicio político. No cometí ningún delito (ni colusión, ni obstrucción), por lo que no se puede realizar un impeachment”, aseguró a través de su cuenta de Twitter.



Cabe decir que la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, rechazó lanzar el impeachment pero aseguró que hay otras opciones. “Es importante saber que los hechos relacionados con responsabilizar al Presidente pueden obtenerse fuera de las audiencias de un juicio político”.



Entre los descubrimientos del informe, se destacan los registros de los intentos que Trump hizo para impedir la investigación. “Intentó que se despidiera al fiscal especial y se implicó en esfuerzos para coartar la investigación y evitar la divulgación de pruebas. Los esfuerzos del Presidente fueron infructuosos en su mayoría, pero eso se debe a que las personas que rodeaban al Presidente se negaron a ejecutar órdenes o a acceder a sus peticiones”, indica el documento.



Ante eso , Trump aseguró que “nadie desobedece mis órdenes”.