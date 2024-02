ODS de seguridad alimentaria no se lograrían en 2030

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno de Guyana urgieron a una mayor cooperación e integración regional para lograr el objetivo de acabar con el hambre en 2030 en América Latina y el Caribe.



Así lo pidieron para presentar la 38ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, que se celebrará del 18 al 22 de marzo en Georgetown, Guyana.



“Si no hay una integración sobre la seguridad alimentaria y nutricional, si no hay otro nivel de cooperación y de negocios sobre los temas agrícolas, con la capacidad de producción alimentaria que tiene América Latina y el Caribe, no se podrán lograr las soluciones que se necesitan”, aseguró el subdirector general y representante regional de la FAO, Mario Lubetkin.



El responsable de la FAO citó como prioridades para conseguir que la región sea próspera una producción sostenible y mejor, seguridad alimentaria y adaptación a la crisis climática, entre otras.

Como “señales positivas”, Lubetkin destacó que 2023 fue el primer año en que se redujo en 2 o 3 millones el número de personas que pasan hambre en América Latina, lo que no ocurrió en otras regiones del mundo. “Pero el desafío es muy grande. Son 43 millones de personas que pasan hambre y centenares de millones que no tienen seguridad plena. El desafió productivo y de pensar en la economía y en la transformación de los sistemas agroalimentarios es sustancial”, aseveró.



Así mismo, Lubetkin reconoció que la situación es “compleja” y que puede ser “difícil” lograr el objetivo para 2030.

EFE