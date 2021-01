El mensaje de despedida de Trump antes de abandonar la Casa Blanca

Trump romperá la tradición y no acudirá a la ceremonia de investidura de su sucesor.

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, destacó este martes que deja la Casa Blanca siendo "el primer presidente en décadas que no ha comenzado nuevas guerras", en un mensaje de despedida antes de ser reemplazado por el demócrata Joe Biden, que tomará posesión el miércoles.



"Estoy especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha comenzado nuevas guerras", subrayó en un discurso grabado en video.



Trump romperá la tradición y no acudirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, y abandonará mañana Washington con destino a su mansión privada en Palm Beach (Florida) horas antes de que Biden llegue a la Casa Blanca.



En su discurso, en el que no mencionó a Biden por el nombre, se limitó a señalar que "rezará" por la nueva Administración y sacó pecho por los logros de sus cuatro años de mandato.



"Revitalizamos nuestras alianzas -recalcó- e impulsamos a las naciones del mundo a plantar cara a China como nunca antes" y como resultado "de la valiente diplomacia y un realismo basado en principios" se alcanzaron "históricos acuerdos de paz en el Oriente Medio", dijo.



"Es el amanecer en el nuevo Oriente Miedo y estamos trayendo de vuelta a casa a nuestros soldados", sostuvo en referencia a la reducción del número de efectivos estadounidenses desplegados en Afganistán, Siria e Irak, entre otros lugares.



EFE