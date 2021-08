El mundo podría no alcanzar la ‘inmunidad de rebaño’

Cuando el covid-19 surgió el año pasado, los gobiernos de todo el mundo se volcaron en promocionar la esperanza de lograr 'inmunidad de rebaño', una tierra prometida donde el virus dejaría de propagarse exponencialmente porque suficientes personas estarían protegidas contra él. Eso ahora parece más una fantasía.



En ese entonces, se pensaba que la pandemia disminuiría y luego desaparecería una vez que una parte de la población, posiblemente entre un 60% y 70%, fuera vacunada o tuviera resistencia a través de una infección previa.



Sin embargo, nuevas variantes como la delta, que son más transmisibles y se ha demostrado que evaden estas protecciones en algunos casos, están moviendo el umbral de la inmunidad colectiva a niveles increíblemente altos.



Actualmente, delta está provocando brotes cada vez mayores en países como EE.UU. y el Reino Unido que ya han sido golpeados por el virus y, presumiblemente, tienen alguna medida de inmunidad natural además de tasas de vacunación de más de 50%.



También está afectando a naciones que hasta ahora habían logrado mantener el virus fuera de su terreno casi por completo, como Australia y China.



Este mes, la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas estimo que la variante delta había elevado el umbral de inmunidad colectiva a más de un 80% y posiblemente cerca de 90%.



Autoridades de salud pública como Anthony Fauci han generado controversia anteriormente al cambiar las métricas, aumentando la cantidad de personas que necesitan protección antes de alcanzar la inmunidad colectiva.



Mientras tanto, la vacilación y los problemas de suministro de vacunas significan que la mayoría de los países no se acercaran ni siquiera a las cifras originales.



“¿Conseguiremos la inmunidad colectiva? No, es poco probable, por definición", dijo Greg Poland, director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.



Incluso una tasa de vacunación tan alta como la de 95% no lo lograría, indicó.



"Es una carrera cuerpo a cuerpo entre el desarrollo de variantes cada vez más transmisibles que desarrollan la capacidad de evadir la inmunidad y las tasas de inmunización".



Tampoco la naturaleza La naturaleza tampoco va a resolver el problema. No está claro cuánto tiempo durara la inmunidad natural obtenida al sobrevivir al covid-19 y si será eficaz para combatir nuevas cepas.



Las variantes futuras, incluidas algunas que podrían evadir la inmunidad incluso de manera más eficiente que la delta, plantean preguntas sobre cómo y cuándo terminara esto.



"Si fuera tan simple como que contraer la infección una vez significa que eres inmune de por vida, seria genial, pero no creo que ese sea el caso", dijo SV Mahadevan, director de Alcance de Asia Meridional en el Centro de Investigación de Salud Asiática y educación en el Centro médico de la Universidad de Stanford.



"Ese es un problema preocupante". Ya hay indicios de que algunas personas y algunos lugares, como Brasil y otros países de América del Sur, están siendo golpeados por segunda vez por cepas más nuevas.



Sin inmunidad colectiva, el virus podría persistir durante décadas, lo que posiblemente obligaría a las naciones más poderosas del mundo a ajustar sus estrategias divergentes para abrir fronteras y economías.



La inmunidad colectiva es algo real y protege a gran parte del mundo de las amenazas virales, desde el sarampión hasta la poliomielitis. Los científicos lo atribuyen a ayudar a erradicar la viruela. Tener la inmunidad colectiva como objetivo probablemente ayudo al mundo a adoptar medidas como el uso de máscaras y el distanciamiento social. Pero también creó una narrativa falsa.



"En mi opinión, el enfoque en la 'inmunidad colectiva' ha sido bastante dañino", dijo William Hanage, epidemiólogo y experto en la dinámica de las enfermedades transmisibles en la Escuela de Salud Publica TH Chan de Harvard.



"Presenta a las personas una visión poco realista de como la pandemia llega a su fin y no explica la evolución del virus ni la naturaleza de la enfermedad en las reinfecciones".



BLOOMBERG