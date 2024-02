El Museo de la Fifa cerró el 2023 con récord de visitantes

El museo de la Fifa recibió a lo largo del 2023 un total de 273.000 visitas, una cifra anual récord hasta la fecha desde su apertura en la ciudad suiza de Zúrich hace ocho años, a la que se suman otros 350.000 visitantes virtuales que también accedieron a las exposiciones digitales.

A lo largo del año en el recinto se ha podido disfrutar de muestras como la que arrancó en febrero dedicada a la figura del italiano Paolo Rossi; la bautizada como "211 Cultures. One Game" en la que se dio a conocer cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA, o "Designing the Beautiful Game", organizada en colaboración con el prestigioso Museo del Diseño de Londres y que permanecerá abierta al público hasta la primavera de 2024.



Además, se presentó la primera experiencia de realidad virtual en Zúrich en la que, por medio de tecnologías de última generación, se traslada a los visitantes a la histórica edición inaugural de la Copa del Mundo de 1930.



Asimismo, se ofrecieron retransmisiones en directo abiertas al público de todos los partidos de la Copa del Mundo femenina. De hecho hubo también presencia en Sidney durante el evento con la exposición "Calling the Shots: Faces of Women’s Football", la cual atrajo a más de 50.000?visitantes al FIFA Fan Festival del Tumbalong Park de la ciudad australiana a lo largo de cuatro semanas.



Por otro lado, el museo de la FIFA amplió su alcance internacional con la inauguración de su primera exposición permanente en el extranjero en Madrid, dedicada a la historia de las Copas del Mundo masculina y femenina y que exhibe multitud de prendas y objetos originales.



"Nos alegra enormemente haber conectado con una gran comunidad de apasionados del fútbol y la cultura, tanto en persona como en nuestras plataformas digitales. El 2023 ha sido un año lleno de éxitos para el FIFA Museum, en el marco de su misión y responsabilidad de compartir la magia del fútbol con todos los aficionados del planeta", indicó Marco Fazzone, director gerente del museo.



"Además de la colección permanente de Zúrich, hemos destacado los hitos alcanzados en el fútbol femenino, mostrado 211 culturas futbolísticas, explorado la conexión entre el diseño y el deporte rey, aumentado nuestro alcance global e impulsado la innovación tecnológica. El aumento del número de visitantes, junto con la repercusión internacional y el crecimiento alcanzado, dejan claro nuestro compromiso por rendir homenaje al patrimonio del fútbol y servir de garantía de salvaguardia para su legado cultural", añadió.



EFE