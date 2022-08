El Pacífico: batalla geopolítica entre Estados Unidos y China

El año 2022 ha sido un periodo inusual para la geopolítica. La recuperación tras la pandemia de la covid-19 y el estallido de la guerra en Ucrania resquebrajaron los tradicionales bloques de apoyo y alertaron sobre los delgados límites entre la provocación y la acción.

Uno de los conflictos geopolíticos que, de acuerdo con analistas, puso en vilo al mundo, fue la reciente visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la cual fue criticada por China, quienes reclaman la isla como suya, y a la que respondieron con una fuerte provocación con ejercicios militares.



La agencia Bloomberg señaló que Pelosi dijo que su viaje “pretendía reforzar el enfoque del presidente Joe Biden en la región”, aunque la Casa Blanca ha dicho en reiteradas ocasiones que la “decisión de ir fue única y exclusivamente de la presidenta de la Cámara de Representantes”.



Posteriormente, el Gobierno chino emitió un comunicado en el que acusó a Estados Unidos de crear y promover una narrativa acerca de la “amenaza de China”.

Xi Jinping exhortó a Washington a dejar de usar a Taiwán para “contener a China” y de interferir en los asuntos internos de Pekín.



“Taiwán es de China y eventualmente retornará al abrazo de la madre patria. El pueblo chino no le teme a los fantasmas, la presión ni el mal”, enfatizó.



Vale la pena destacar que en la actualidad, Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas de alto nivel con vecinos de China, como Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, entre otros, en una estrategia que ha sido catalogada como “de contención”.

Sin embargo, la influencia de China se ha ido expandiendo en los últimos años, a la par de América Latina, lo que ya alertó a Washington.



Por ejemplo, este año Beijing y las islas Salomón firmaron un “acuerdo de seguridad” del cual no se revelaron detalles, aunque ambas partes rechazaron los rumores que ubicaban una supuesta base militar en el territorio.



A raíz de esto, Washignton ha lanzado una ofensiva diplomática para hacer presencia en la región, con una gira del secretario de Estado, Antony Blinken, así como la participación de la vicepresidente Kamala Harris en el PIF y la recepción de una cumbre por parte de Biden en la capital estadounidense para septiembre.



Asimismo, como parte de esta estrategia, el gobierno de Estados Unidos abrirá nuevas embajadas en Tonga y Kiribati.



“Creo que Estados Unidos necesita decir menos y hacer más, con un mayor enfoque en la disuasión y menos comentarios y discusiones sobre la política real de Estados Unidos, que está enturbiando las aguas. Veo posiciones de endurecimiento en todos los lados, especialmente en China continental”, comentó Evan Medeiros, de la consultora Carnegie en una entrevista.



Para Medeiros, es “más preocupante” una cuarta crisis sobre el Estrecho de Taiwán.



