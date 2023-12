Calendario electoral: los países que tienen cita con las urnas en 2024

Unos 70 países que en conjunto reúnen más de la mitad de la población mundial, entre ellos Estados Unidos, Rusia, India, México, Venezuela, Taiwán y los de la Unión Europea, tienen cita con las urnas en 2024, paradójicamente en un contexto de amenazas a la democracia.



La organización con sede en Estocolmo, Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) concluyó en su último informe que la democracia está en declive en el mundo debido a amenazas a la integridad de los procesos electorales, a la independencia del poder judicial, a la seguridad o la libertad de expresión y de reunión, incluso en países con sistemas democráticos consolidados.



Entre las citas electorales del 2024 están las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán los días 6, 7, 8 y 9 de junio en los 27 países de la UE y que determinarán el rumbo de la política comunitaria, aunque las que concitan más atención son las presidenciales en Estados Unidos, fijadas para el 5 de noviembre y cuyos resultados tienen siempre efectos en el escenario geopolítico mundial.

Estadounidenses y rusos eligen a sus respectivos presidentes

Previsiblemente, pues aún falta celebrar las primarias, los candidatos serán los mismos que en las de 2020: el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, que representan modelos antagónicos de país.



Meses antes que los estadounidenses están convocados a votar los rusos.



El 17 de marzo se celebrarán en Rusia las primeras elecciones a nivel federal desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, con el actual jefe del Kremlin, Vladímir Putin, de 71 años, como candidato a la reelección por quinta vez desde el año 2000 y con una victoria casi segura.



Los cómicos, en los que no participará ningún candidato abiertamente opositor, serán una especie de referendo sobre la marcha de la campaña militar rusa en Ucrania en la que el Kremlin no ha logrado aún los objetivos que se marcaron al invadir el país vecino.



Ucrania es precisamente uno de los países donde, según el calendario electoral, correspondería elegir un nuevo gobernante en 2024, pero no es todavía seguro que se convoquen elecciones.



El mandato del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, vence el próximo 31 de marzo, pero mientras esté en vigor la ley marcial por la guerra con Rusia no se puede llamar a las urnas, aunque el mandatario ha dejado ver la posibilidad de legislar para permitirlo.



Elecciones en tela de juicio

En Venezuela también tocan elecciones presidenciales en 2024, pero aún no hay fecha para una votación en la que la oposición unida, que en 2018 se abstuvo de participar, decidió concurrir como resultado de una larga negociación política con el Gobierno chavista dirigida a obtener garantías de limpieza y justicia electoral.



La gran incógnita es si la exdiputada María Corina Machado, elegida en las primarias pero inhabilitada para ocupar cargos públicos de elección popular, podrá finalmente ser la candidata opositora como reclaman países como EE.UU., que ha respaldado preventivamente la negociación Gobierno-oposición .



Las elecciones generales convocadas para el 4 de febrero en El Salvador están en tela de juicio porque el popular presidente Nayib Bukele tratará de obtener un segundo mandato consecutivo, algo no previsto en la Constitución del país, pero sí avalado por el Tribunal Supremo Electoral salvadoreño.



El Salvador, Nicaragua, Haití, Venezuela y Guatemala aparecen en el informe de IDEA Internacional sobre el estado de la democracia en el mundo en el grupo de países donde se ha producido un declive democrático.

Más de 4.000 millones de personas viven en los países llamados a las urnas

Según la revista The Economist, más de 4.100 millones de personas, lo que significa el 51 % de la población mundial, reside en los países donde el 2024 es un año electoral, como es el caso de México.



El próximo presidente de México surgirá de las elecciones del 2 de junio, en las que por primera vez en la Historia dos mujeres son las principales candidatas: la oficialista Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Xóchitl Gálvez, ex senadora y líder de la plataforma opositora Fuerza y ​​Corazón por México.



En América Latina están previstas también elecciones generales (presidenciales y parlamentarias) en Panamá (5 de mayo), República Dominicana (19 de mayo) y Uruguay (27 de octubre).



Taiwán iniciará el año con unas elecciones presidenciales (13 de enero) celebradas en un momento de tensión creciente entre Taipéi y Pekín, que reclama la soberanía sobre la isla, y con el candidato del gobernante Partido Democrático Popular (PDP) y actual vicepresidente, William Lai (Lai Ching-te), al frente de las encuestas.´

En la llamada "mayor democracia del mundo", la India, el país más poblado (1.428 millones de habitantes) y la tercera mayor economía del mundo, también se celebrarán elecciones en 2024 (abril y mayo) y el primer ministro, Narendra Modi, cuenta con grandes posibilidades de lograr un tercer mandato consecutivo, según las encuestas.



Dos países europeos, Portugal y Bélgica, renovarán sus Parlamentos en 2024: el primero el 10 de marzo y por adelantado, a consecuencia de la dimisión del primer ministro, el socialista António Costa, debido a una investigación por corrupción, y el segundo el 9. de junio y en coincidencia con las elecciones al Parlamento Europeo.



