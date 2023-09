‘América Latina ante el fin de su bono demográfico’

El planeta se encuentra inmerso en una megatendencia demográfica de envejecimiento y decrecimiento de su población. Esta representa el evento demográfico más importante de este siglo y trae consigo nuevos retos para lograr una mayor inclusión, equidad social y crecimiento económico.





En este contexto, los estudios indican que el planeta en el 2064 alcanzará un pico de 9.630 millones de personas y luego en el 2100 decaerá a 8.700 millones. Para esta última fecha, países como Japón, Tailandia y España verán reducida su población en 50% (comparada con números del 2017).



América Latina no es inmune a este proceso de transformación. Alcanzará su tope de crecimiento de población en el 2058, con un monto total de 768 millones.



A partir de esa fecha, se proyecta su progresiva disminución. Su gente está envejeciendo, al igual que Europa y Asia, pero lo está haciendo a un ritmo más rápido. Ello resulta -para unos y otros- inédito.



En efecto, los informes de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) ilustran que en el 2050 el promedio de edad será 40,8 años y en el 2100 de 49,6. El siglo pasado presentó otro escenario muy diferente. En 1950 el promedio de edad fue de 19,8 años.



Hoy éste se multiplicó por 1,5 veces y alcanza los 31 años.



Hacia futuro, en el 2060 la proporción de latinoamericanos mayores de 60 años será un 30% de la población total (220 millones de personas). Esto equivale a 2,5 veces más personas mayores que en 2022. En términos comparativos superaremos a Asia y Oceanía y estaremos en niveles similares a América del Norte y Europa.



Atrás quedaron los tiempos mozos en los que la población latinoamericana era calificada como ‘joven’. Ahora pasará a incorporarse a la categoría de ‘sociedades adultas’, con sus respectivas consecuencias económicas, sociales, políticas e incluso epidemiológicas. Estas proyecciones tienen como trasfondo el mejoramiento de las condiciones de vida, una mayor cobertura en los servicios de salud, el descenso en las tasas de fecundidad y mortalidad, así como los avances de la ciencia y medicina. Es el producto de la modernidad y de un mayor desarrollo.



Bono demográfico llega a su fin en el 2029

El escenario descrito trae consigo un mensaje de alerta para la región. El ‘bono demográfico’ está próximo a terminarse. Este hace referencia, de acuerdo con la Cepal, a “una fase en la que el balance entre las edades de una determinada población genera una oportunidad para el desarrollo.Ocurre cuando cambia favorablemente la relación de dependencia entre la población en edad productiva (jóvenes y adultos) y aquella en edad dependiente (niños y personas mayores), con un mayor peso relativo de la primera en relación con la segunda”.



Es decir, éste es un período muy favorable para promover el ahorro, las inversiones y el crecimiento económico de los países. De acuerdo con los expertos, éste se inició en América Latina en 1967 y culminará en el 2029. ¡Quedan escasos años para su fin.Exactamente 6!

Esta fecha límite marca un punto de inflexión y exigirá actualizar las instituciones y adelantar acciones concretas de política pública para acelerar en el corto plazo los niveles de inversión en capital físico y humano y, por ende, elevar la productividad. La región no puede darse el lujo de perder tiempo. Debe aprovechar esta ventana de oportunidad, que pronto se cerrará, y al mismo tiempo debe prepararse para los desafíos del mañana.



Las sociedades del futuro -en una etapa de envejecimiento- tendrán menor fuerza laboral y menores capacidades de crecimiento económico. Los riesgos de profundización de las brechas sociales de pobreza y desigualdad y de la denominada ‘trampa de ingresos medios’, están más que latentes. Por ello, se requieren acciones específicas en los siguientes frentes:



i.Reformas sociales

América Latina necesitará la adecuación gradual de los sistemas de salud, cuidado, pensiones, educativo y mercado laboral. En términos generales, se apremian instituciones sólidas y repensar el nuevo contrato social, en medio de la informalidad (superior al 50% de los trabajadores de la región) y los cambios tecnológicos en curso.



Se deberá gastar más para financiar los servicios sociales requeridos. En materia de pensiones, el gasto público en pensiones podría pasar del 6% PIB en 2020 a 15% en 2050. Adicionalmente, se requerirá también aumentar la eficiencia, toda vez que existe margen para lograrlo.



No obstante, se tendrá que velar por la sostenibilidad fiscal de los sistemas, al tiempo que brindarle al Estado herramientas que le garanticen mayor gestión, agilidad y transparencia en la formulación e implementación de políticas efectivas de protección social (CAF).



ii.Aumento de los niveles de productividad



Igualmente, América Latina mantiene el reto de rebobinar su estrategia de inversión, crecimiento y desarrollo a largo plazo. Para ello, debe acelerar el paso y mantenerlo firme, pero también aumentar la inversión extranjera de calidad y promover un crecimiento verde, digital e incluyente (V+D+I).



En el corazón del debate está la transformación productiva. Esta deberá basarse en una mayor diversificación comercial, acompañada de aumentos de productividad y consolidación de ganancias de competitividad (CAF). El cierre de brechas en todos los campos es necesario.



La región debe atender de la mejor manera el reto demográfico que tiene por delante y evitar que éste se convierta en una ‘bomba de tiempo’.



El foco tendrá que estar puesto en inversiones productivas, generación de empleo de calidad, ampliación de la cobertura y protección social, así como un esfuerzo adicional en materia de educación, ciencia y tecnología.



Estas últimas tienen que estar acordes con la nueva economía del conocimiento. Países como India, Singapur, Finlandia, Suecia e Israel albergan enormes lecciones para compartir con la región. Continuar mirándonos al ombligo no es la mejor opción para seguir.





América Latina tiene el reto de envejecer en condiciones de riqueza, democracia e inclusión social.



Andrés Rugeles

Visiting fellow de la Universidad de Oxford y miembro del Advisory Board de la Unidad del Sur Global del London School of Economics (LSE).