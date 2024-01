Puerto israelí de Eilat no recibió ningún barco en los últimos dos meses y medio

El puerto de Eilat, en el sur de Israel, no recibió ningún barco en los últimos dos meses y medio, según explicó este martes en declaraciones a EFE su director, Gideon Golber, a raíz de los ataques de los rebeldes yemenís hutíes en el mar Rojo.



(Vea: Hutíes piden a la UE no avivar conflicto con su posible misión en el mar Rojo)



"Israel es como una isla", aseguró Golber, quién añadió que "el 98 % del cargamento que entra y sale del país es por mar", una vía afectada desde el pasado noviembre por los ataques de la milicia del Yemen, quien, en apoyo a la causa palestina, ataca a buques en dirección a puertos israelíes a la altura del paso de Bab el Mandab.

La situación afecta principalmente al puerto de Eilat, en la costa del mar Rojo, "la puerta sur de Israel a Asia Oriental y Australia", según Golber y que, antes del conflicto en Gaza, "exportaba 1,8 millones de fertilizante" e "importaba 160.000 coches", entre otros.



(Lea también: Las repercusiones en la economía mundial de la tensión en el mar Rojo)



El directivo de la institución aseguró que aún no se pueden cifrar las pérdidas del puerto a raíz del conflicto, pero avisó de que la situación puede ser catastrófica al haberse reducido la actividad a cero.



Golber indicó que los barcos que antes recalaban en Eilat ahora se desvían hasta Sudáfrica, lo que aumenta los trayectos de los buques mercantes hasta 20 días, y por consiguiente, los costos.



(Vea: Tensiones en el mar Rojo impulsaron al alza el precio del crudo)



"De momento no hemos despedido a ningún trabajador del puerto", declaró, aunque confía en que la coalición militar internacional, liderada por Estados Unidos y Reino Unido, solucione el problema.



Según Golber, el ejército norteamericano, que ha declarado recientemente a los hutíes organización terrorista, debería incrementar e intensificar la ofensiva contra la milicia, eliminando a sus miembros y toda su infraestructura militar, y no solo destruir parte de su armamento o almacenes en ataque puntuales.



(Vea más: Por tensiones en el mar Rojo, presidente de Yemén se reúne con el Reino Unido)

Comercio iStock

"Le hemos dicho al gobierno (de Israel) que si a finales de febrero no se ha solucionado el problema deberíamos hacer algo nosotros mismos", añadió Golder, partidario de una acción más contundente por parte de Israel, que ya desplegó buques lanzamisiles en el mar Rojo el pasado noviembre, cuando comenzaron los ataques de los hutíes.



El director mostró también su preocupación por la escalada del conflicto entre el Estado judío y la milicia libanesa Hizbulá, ya que, si ataca los puertos de Haifa y Ashdod -los principales puntos de acceso marítimo- "Israel quedará aislado y nada podrá entrar ni salir del país por mar".



(Lea más: Alza en precios de los fletes y otras dificultades que enfrenta el comercio marítimo)



"Nosotros tenemos que luchar contra Hamás y Hizbulá y no tenemos tiempo de lidiar con esto ahora", indicó en referencia a los ataques de los hutíes. Golber confió en que Estados Unidos, que lidera junto a Reino Unido una coalición militar, "solucionará el problema".



Los rebeldes hutíes han reivindicado esos lanzamientos hacia el territorio israelí tras declarar la guerra a Israel por el conflicto de Gaza, además de atacar varios barcos comerciales occidentales e incluso el buque de guerra de Estados Unidos USS Carney en el mar Rojo.



(Vea también: Quiénes son los hutíes y por qué son blanco de EE. UU. y el Reino Unido en el mar Rojo)



Los yemeníes también confiscaron en noviembre un buque que transitaba por el mar Rojo y lo desviaron hacia un puerto yemení, después de amenazar con atacar barcos israelíes en represalia por los bombardeos y el asedio de la Franja de Gaza.

EFE