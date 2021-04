El trabajo remoto impulsará la productividad después de la pandemia

El gran experimento de trabajar desde casa ocasionado por la pandemia ha dividido la opinión en las empresas y ha suscitado interminables debates sobre si los empleados trabajan con la misma eficiencia desde la mesa de la cocina que desde la oficina.



(Lea: Trabajo en casa: con subsidio digital y derecho a desconexión)



Un nuevo estudio concluye que, de hecho, el trabajo a distancia nos hace más productivos. Según el estudio, el auge del trabajo desde casa aumentará la productividad en la economía estadounidense en un 5%, sobre todo por el ahorro de tiempos de desplazamiento.



(Lea: En 2021, el mercado de oficinas presentará grandes cambios)

Los resultados sugieren que la rápida adopción de nuevas tecnologías en medio de la pandemia ofrecerá ganancias económicas duraderas, ayudando a impulsar la baja productividad que durante mucho tiempo ha afectado al crecimiento mundial.



No todo el mundo es partidario del trabajo remoto. El director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, ha calificado los nuevos acuerdos como "una aberración" que el banco de inversión "corregirá lo antes posible", argumentando que es especialmente crucial para que los nuevos reclutas absorban la cultura de Wall Street.



Por el contrario, el director ejecutivo Mark Zuckerberg afirma que la posibilidad de contratar ingenieros lejos de Facebook Inc. ha abierto nuevos grupos de talento, y muchos empleados continuarán trabajando de manera remota después de la pandemia, con salarios más acordes con sus nuevas ubicaciones.



El estudio encuestó a más de 30.000 trabajadores estadounidenses para evaluar si los acuerdos que comenzaron como una solución provisoria perdurarán una vez que las infecciones hayan disminuido.



La investigación reveló que el 20% de las jornadas de trabajo completas se realizarán desde casa después de la pandemia, en comparación con solo el 5% anterior, pero mucho menos que en el momento álgido de la crisis.



Los resultados surgen en momentos en que empresas de todo el mundo continúan anunciando acuerdos de trabajo desde casa y reducen el espacio de oficinas.



HSBC Holdings Plc anunció que eliminará la planta ejecutiva de su sede en Londres, Canary Wharf, convirtiendo las oficinas privadas de los altos cargos en salas de reuniones para clientes y espacios de colaboración.



Twitter Inc. ha dicho que sus empleados pueden seguir trabajando desde casa en forma permanente.



La experiencia ha agravado las diferencias económicas y raciales en Estados Unidos, dado que muchos de los trabajos peor pagados, en la preparación de alimentos y otras industrias esenciales, no se pueden realizar de manera remota, lo que podría poner a estos trabajadores en un mayor riesgo de contagio por covid.



Los beneficios de trabajar desde casa "recaerán de manera desproporcionada en las personas con un alto nivel de estudios y bien pagadas", señala el estudio.



Bloomberg