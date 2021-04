‘El turismo se redujo de 10,3% hasta 5,5% en el PIB mundial’

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) se convertirá en el primer organismo internacional en realizar un evento presencial en la pandemia. El próximo 25, 26 y 27 de abril se discutirán en Cancún los principales retos del sector, que por la coyuntura ha tenido un impacto en 174 millones de empleos, como menciona Maribel Rodríguez, vicepresidenta sénior de la entidad.



¿Cuál ha sido el impacto de la covid en el turismo?



El sector ha sido impactado severamente. Más de 174 millones de empleos a nivel global se han visto afectados, generando problemas no solo en cuanto a la baja de turistas, sino en la reducción del 10,3% de participación en el PIB mundial al 5,5%, algo dramático.



Y además de la afectación sobre las empresas y la movilidad, hay un fuerte impacto en las mujeres, pues se han generado problemas como el abuso doméstico, la pobreza y de la caída económica.



¿Entonces hacia dónde se debe mirar hoy?



En este escenario nosotros creemos que lo más importante, y lo que hay que seguir haciendo, es acelerar el proceso de vacunación, eso es fundamental. Pero a la vez hay otras cosas como el uso de pruebas rápidas, cubrebocas, la utilización de aplicaciones digitales y la implementación de los protocolos de higiene, esto será esencial para ver esta ruta al final del túnel.



¿Cómo ve a Colombia y a la región?



El tema de Colombia y de América Latina es dramático, como en todo el mundo. Pero en lo que se debe pensarse es en garantizar esa movilidad, basándose en los protocolos y la aceleración de la vacunación.



Ahora Europa avanza en el pasaporte verde, un certificado sanitario que no es de vacunación, sino de salud. Y en ese sentido, Latinoamérica tiene que estar más unida, ser más competitiva y trabajar entre sectores públicos y privados.



¿Considera que los pasaportes podrían limitar la demanda?



El pasaporte, si es de vacunación, sí podría ser un limitante para la demanda. Nosotros no estamos a favor de los pasaportes de vacunación, estamos a favor de los de salud.

Un pasaporte de vacunación es discriminatorio y nosotros no queremos discriminar a nadie, apoyamos que haya una información donde se pueda ver si es inmune, desde hace cuanto o si hay un test negativo, que son garantías relevantes para poder viajar.



Pero no un pasaporte de vacunación, pues hay países que ya están vacunándose, y otros donde casi no ha empezado la inmunización. No se puede esperar a ese nivel porque el sector ha aguantado hasta aquí, pero ya no aguanta más.



¿Cómo va la preparación de la cumbre?



Muy bien, tenemos más de 600 delegados. Esta es la 20ª edición, llamada ‘Uniendo el Mundo para la Recuperación’, tendrá lugar en el hotel Moon Palace de Cancún y tocará todas las iniciativas en temas de sostenibilidad, inclusión, empoderamiento femenino, agenda digital e impacto social de los viajes.



Es el primer evento presencial internacional y queremos demostrar que es posible lograr un evento de esta magnitud de manera responsable y segura.



Aquí se reúne a las empresas líderes y tenemos también al sector público, por lo que los gobiernos van a estar en el debate.



El turismo al final del día es más allá que el turista, los países o los destinos, este impacta a las comunidades, a la protección del patrimonio, a la conservación, protección de recursos naturales y muchos otros beneficios como la promoción del talento, la innovación y la sostenibilidad.



¿Qué países tienen mayores oportunidades en adelante?



Todos los países que se estén adaptando, reconvirtiendo y estén manteniendo su competitividad. Van a estar aquellos que muestren que tienen los protocolos implementados y que piensan en qué tipo de viajero hay que recibir.



El turista de ahora es sostenible, más responsable, más digital, y a esta nueva demanda hay que garantizarle la seguridad.



¿Cuáles serán los mayores cambios en la industria?



El componente sanitario va a mantenerse, así como se mantuvo el componente de seguridad después del 11 de septiembre. Las aplicaciones digitales, con la información relevante sobre el turista, seguramente no van a irse pronto.



La pandemia reveló que este es un sector que tira de la economía. Nosotros somos una organización que realiza estudios para 185 países y para 25 regiones. Y hoy hemos entendido que no se echan de menos a los turistas hasta que no se ven por la calle, se entendió que es bueno y que los países quieren esta industria.

