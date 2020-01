Video demostraría que avión ucraniano fue alcanzado con misil

The New York Times reveló este jueves un video que parece mostrar cómo un misil iraní golpea el avión ucraniano que cayó en cercanía del aeropuerto de Teherán.



Una pequeña explosión ocurrió cuando un misil golpeó el avión, pero la aeronave no explotó, mostró el video.



(¿Qué se sabe hasta ahora sobre el avión estrellado en Irán?).



El avión continuó volando durante varios minutos y se volvió hacia el aeropuerto, según ha determinado The Times.



El avión voló hacia el aeropuerto en llamas antes de explotar y estrellarse rápidamente.