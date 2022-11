Elecciones de medio mandato en EE. UU.: el panorama y los favoritos

Este martes 8 de noviembre, Estados Unidos celebra sus ‘midterm’ o elecciones de medio mandato en donde el presidente Joe Biden se juega la continuidad de su plan de trabajo ante la persistente posibilidad de un revés que remueva su actual mayoría en el Congreso y enfrente un férrea oposición para sacar adelante sus propuestas.



Estas elecciones ponen a prueba el sentir político de un país que está enfrentando una escalada histórica de la inflación (8,2% en septiembre); una subida frenética de las tasas de interés y un freno en las cadenas de suministro.



Esta combinación está causando una merma en la popularidad de Biden y aumenta la posibilidad de que el expresidente Donald Trump vuelva a postularse para las presidenciales, o la aparición de otras figuras en el Partido Republicano.



“La economía es el tema principal en las elecciones intermedias. El presidente Biden asumió el cargo cuando la economía estadounidense estaba luchando contra la pandemia. Durante sus primeros meses en el cargo, millones de ciudadanos estadounidenses se vacunaron y se levantaron las restricciones por la pandemia. La actividad se recuperó con fuerza, creciendo un 5,7% en 2021, sin embargo, esta luna de miel económica duró poco”, dijo Barnaby Fletcher, director de EE. UU. y Canadá para Control Risks.



El analista enfatizó en que “la alta demanda de los consumidores, el caos en la cadena de suministro y miles de millones de dólares de estímulo económico han contribuido a que la inflación crezca constantemente durante 2021, agravándose en 2022 con la guerra de Rusia contra Ucrania”.



De acuerdo con el portal Real Clear Politic, la desaprobación del presidente Biden alcanzó un 54,9%, versus una aprobación de 42,5%, una ejemplificación del malestar de los ciudadanos con el mandatario estadounidense.



“Un Congreso dividido, o un Congreso controlado por los republicanos, significa que Biden tendrá dificultades para aprobar cualquier legislación importante en los próximos dos años. Es probable que los republicanos usen su mayoría en el Congreso para iniciar investigaciones sobre su administración, su hijo Hunter y él mismo”, agregó Barnaby Fletcher.



No obstante, Alejandro Bohórquez-Keeny, docente de planta de la Universidad Externado, señala que “no es preocupante” la existencia de la oposición, ya que forma parte del sistema estadounidense, “incluso dentro del mismo partido demócrata”, en el que existen distintas facciones.



Por otro lado, el directivo de Control Risks agregó que es probable que ante esto, el presidente Biden “confíe en las órdenes ejecutivas para gobernar”-

Joe Biden se juega su plan de trabajo.

Las posibles consecuencias para Colombia

De cara a los posibles efectos que pueden tener estas elecciones para Colombia, Bohórquez-Keeney apuntó que un congreso con mayoría republicana podría enfriar las relaciones con el presidente Gustavo Petro.



“Biden al ser demócrata y venir en la misma línea de Obama, que trabaja en temas de cooperación, podría ser más afin al presidente Petro”, dijo el analista.



No obstante, plantea que “estas relaciones podrían verse bloqueadas si hay un congreso de mayoría republicana”, teniendo en cuenta que los republicanos “se están pegando a esa línea que dejó Trump de no involucrarse mucho y dejar a varios países por su cuenta”.



“Digamos que, bajo esa mirada, claramente Petro no será del cariño de esos congresistas, lo que posiblemente pueda derivar en un distanciamiento”, agregó al respecto Bohórquez-Keeney.

