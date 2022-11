Elecciones en EE. UU. dejan el Congreso dividido: lo que viene

La ‘marea roja republicana’ finalmente no ocurrió. Los resultados parciales de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos dejan hasta el momento un control del Congreso dividido, que muestra el profundo panorama político que vive la principal economía del mundo.



El Partido Republicano no cumplió con las altas expectativas que le otorgaron las encuestas previas y las consultas a boca de urna. Por el momento, siguen con un control leve de la Cámara de Representantes y en cuanto a los gobernadores; al tiempo que en el Senado hay un empate técnico.



“Aunque los republicanos trataron de confiar en la inflación, sin duda un tema clave para los votantes, no pudieron demostrar que la economía era débil en general debido al bajo desempleo”, dijo a Portafolio Arjun Sharath, analista senior en Control Risks.



A corte de las 2:00 p.m., en el Senado ambas facciones estaban empatadas con 48 miembros de 50 asientos; en la Cámara el partido de la tolda roja contaba con 203 representantes por 176 de los rivales, según Bloomberg.



En cuanto a gobernadores, el Partido Republicano contaba con 24 miembros versus 22 de sus rivales.



Entre esos, y quien ganó por una ventaja de nueve puntos, está Ron De Santis, quien se hizo con la reelección en el clave estado Florida. El político, que aspira a una candidatura presidencial en 2024, logró el 59,4% de los votos, es decir, más de 4 millones y medio.



De Santis se ha convertido en el nuevo blanco de señalamientos del expresidente Donald Trump, quien también aspira a una tercera carrera presidencial en dos años, pero que resultó debilitado ante los actuales resultados de los comicios midtern.



El expresidente participó activamente en la campaña previa a los sufragios e inclusive apostó a dedo por algunos candidatos, 39 para ser exactos, de los cuales solo ha ganado poco menos de la mitad (12) mientras otras aún esperan por decisión. Inclusive el exmandatario mencionó sentirse “algo decepcionado”.



“Lo que vemos entonces es que el ostracismo hacia Trump es cada vez mayor, que cada vez es una figura que no es querida y que, si bien tiene el apoyo del Partido Republicano, no todos dentro son de él", señaló Alejandro Bohórquez-Keeny, docente de planta de la Universidad Externado.



Para el catedrático “aún deben quedar recuerdos de lo que pasó en el Capitolio (el asalto), que claramente se vio muy mal y para los estadounidenses que siguen siendo apegados a sus instituciones este tipo de cosas no les cae muy bien”.



Lo que viene para Biden

El presidente Joe Biden es, a grandes rasgos, uno de los ganadores de las elecciones de medio mandato, ya que finalmente no ocurrió el barrido republicano.



De hecho, el mandatario calificó la jornada electoral como “un buen día para la democracia”, en su primera alocución oficial y mencionó estar abierto a “finalizar” la guerra con su contraparte política.



No obstante, Arjun Sharath, precisa que sería probable que la actual Administración recurra a órdenes ejecutivas y a autoridades regulatorias para continuar promoviendo su agenda de gobierno. Aún así, asegura que aún hay una ventana abierta de cooperación entre ambos partidos políticos en el Legislativo, ya que hay temas que cuentan con el apoyo bilateral, como las políticas industriales y la rivalidad geoestratégica contra China.



Los analistas consultados por Portafolio coinciden en que por el lado de la Cámara, los republicanos aunarán esfuerzos para frenar algunas investigaciones desfavorables e iniciar algunas propias para “intentar generar un escándalo para usar contra Biden en las próximas elecciones”.

Trump vs. Biden en 2024, un duelo repetido

Cada día suben las posibilidades de que en las elecciones presidenciales de 2024 se repita el duelo Donald Trump versus Joe Biden, ya que ambos políticos han manifestado su intención de postularse nuevamente para la Casa Blanca.



El exmandatario Trump ha sido el más insistente en el tema y se espera que su “gran anuncio” de la próximo semana esté relacionado con ello, por lo que ha insinuado hasta el momento.



De otro lado, el presidente Biden volvió a reiterar que se presentaría en dos años para “evitar que Trump sea el presidente”. Precisó que confirmará su decisión hacia “principios del año que viene”.



Analistas en Estados Unidos han mencionado que otro duelo entre ambos políticos sería “un caso histórico” al tratarse de su avanzada edad para la profesión.



