Elecciones presidenciales de Argentina: la inesperada región que denifiría los comicios

Marcela Moreno, maestra de preescolar en la provincia central argentina de Córdoba, votó por el economista libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales del mes pasado. A pocos días de la segunda vuelta, se arrepiente.



"¿Dios qué hice?", dice Moreno, de 47 años, saliendo del trabajo para tomar el autobús con el delantal puesto.



Moreno cree que votara de nuevo por Milei porque no apoyaría al Gobierno actual, pero teme que su escuela pueda cerrar si Milei cumple su promesa de cortar con motosierra el abultado presupuesto del Estado argentino para evitar una inflación de tres dígitos.



"Es horrible votar así", dijo mientras su pueblo, Jesús María, nacido de un asentamiento jesuita y rodeado ahora de campos de maíz y soja, duerme la siesta en una tarde seca y calurosa. El domingo, los argentinos enfrentarán una elección que preferirían no tener que hacer.



Por un lado, está el ministro de Economía, Sergio Massa, del partido peronista, que ha estado en el poder durante la mayor parte de las dos últimas décadas y cuyo historial incluye una inflación del 143% que ha dejado a cuatro de cada diez argentinos en la pobreza.



Y por el otro está Milei, un 'outsider' con soluciones radicales, como abandonar el peso por el dólar y cerrar el banco central, que algunos economistas advierten podrían llevar a Argentina a la hiperinflación y a un mayor descontento social.



Se trata de una elección poco envidiable que determinara el destino del país sudamericano en su lucha por salir de una crisis económica que amenaza con hundir a esta nación de cerca de 46 millones de habitantes.



La elección también repercutirá más allá de sus fronteras, con ramificaciones en los países vecinos, incluido el peso pesado de la región, Brasil.



Además, el resultado podría marcar la pauta para América Latina en un momento en que Estados Unidos y China se disputan su influencia.



El dilema electoral de Argentina se hace sentir con mayor intensidad en Córdoba, donde 1,2 millones de votantes optaron por ninguno de los candidatos en la segunda vuelta, el porcentaje más alto de todos los distritos del país.

En la primera vuelta, Massa obtuvo un 37% frente al 30% de Milei, y ahora cada uno compite por ganarse al tercio restante del electorado que se decantó por opciones menos polarizantes.



Aunque ambos tienen valoraciones negativas en torno al 50%, en una carrera que se prevé muy reñida, las papeletas de Córdoba podrían tener la llave de la presidencia.



Ambos necesitan atraer a los votantes de Patricia Bullrich, que albergaba las esperanzas de los moderados y empresarios argentinos con políticas ortodoxas promercado. Pero su deslucida campana, llena de luchas internas, dejo a su bloque fuera de juego y a sus partidarios sin saber qué camino tomar, a pesar de su posterior apoyo a Milei.



Negando con la cabeza, el alcalde de Jesús María, Luis Picat, dice que recorrió más de 12.000 kilómetros haciendo campana por Bullrich para nada.



Milei, que capto el voto joven a través de videos virales de TikTok que canalizaban su frustración, tenía una respuesta para la inflación, el principal problema que asfixia a cada persona y empresa, mientras que la principal falla del bloque de Bullrich era que no la tenía, dijo.



"Hoy no hay futuro", dijo Picat. "Con esa desilusión, la gente busca algo diferente".



Esa búsqueda se aplica sobre todo a Córdoba, un oasis turístico en el corazón del país que cuenta con pintorescas montañas, ríos, llanuras y valles y que es también el principal productor de Argentina de lácteos, maíz y autopartes.



En la capital de la provincia, Leonardo Destefano, secretario de la Unión Industrial de Córdoba, que representa a empresas de sectores que van desde la minería hasta la zapatería, expuso la difícil tarea de decidir quién podría sacar mejor a Argentina de su atolladero económico.



"En Massa tenemos la certidumbre de que por lo menos vamos a continuar con este modelo. Lo que pasa es que no sabemos si con Milei vamos a tardar menos", dijo mientras toma un café en el ornamentado edificio del organismo en el centro de la ciudad. "Lo cierto es que tenemos este dilema porque nosotros mismos lo generamos".



Sin apenas infraestructura política ni trayectoria, Milei, de 53 años, apuesta a que puede replicar los resultados electorales del expresidente Mauricio Macri, del bloque promercado, que obtuvo un 72% de los votos en Córdoba en 2015, una apuesta que también hacen los encuestadores locales por el sentimiento anti-incumbente que cala hondo en la provincia.



Milei únicamente visito Córdoba una vez este año antes de quedar primero en las primarias de agosto.



Volvió esta semana para celebrar su último mitin en un centro comercial de la capital de la provincia, abandonando la sala de conciertos de Buenos Aires que lleno durante las dos rondas anteriores.



Mientras tanto, Massa, de 51 años, puso en marcha la maquinaria peronista para contraatacar con fuerza.



El político de carrera, que repartió ayudas sociales y descuentos fiscales para atraer a los votantes durante toda la campana, recorrió la semana pasada una fábrica de leche en polvo y un centro de producción de biodiésel de maíz en un sprint por todo el país.



La mayoría de los rincones de Córdoba, desde los ricos centros industriales que exportan lácteos a Brasil en el sur hasta los más pobres y abandonados nudos ferroviarios del norte, están adornadas con enormes vallas publicitarias de un sonriente Massa.



La sonrisa se dirige a los votantes de Juan Schiaretti, el gobernador provincial que también se presentó a las elecciones presidenciales, obteniendo solo el 7% a nivel nacional, pero el 28% a nivel local.



Schiaretti es de tendencia peronista local, pero, al igual que su provincia, está vehementemente en contra de Cristina Fernández de Kirchner, la polarizadora expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina.



A Kirchner se le achacan políticas que perjudican a su base agrícola y un episodio de 2013 en el que su Gobierno retuvo a las Fuerzas Armadas mientras los saqueos causaban más de 200 heridos. Massa culminó su viaje a Córdoba con un mitin en un húmedo estadio abarrotado de sindicatos y activistas.

En un guiño a la hostilidad de la provincia hacia el partido de Kirchner, y el suyo, Massa pidió perdón por las veces que el Gobierno dio la espalda a Córdoba y prometió una nueva era de unidad nacional.



"La elección la definen los indecisos", dijo Tania Kyshakevych, diputada provincial que forma parte de un puñado de políticos locales que construyen la base de Massa en Córdoba.



"Era un voto nuestro. Hemos perdido la calle porque no hemos podido solucionar problemas troncales que tienen los sectores vulnerables".



Kyshakevych espera recuperarlos a la manera peronista: tocando puertas sin descanso para hacer agujeros en la plataforma de Milei bebiendo el mate, la amarga infusión de hierbas que a los argentinos les encanta tomar.



Hay muchos puntos de entrada, desde sus propuestas para revisar los sistemas públicos de educación y sanidad hasta sus críticas al papa Francisco, una figura importante en el bastión católico aunque no fuera argentino.



Frecuentemente malhablado, en los últimos días Milei se ha esforzado por presentarse como una opción viable para los centristas. Se ha vuelto menos abrasivo y se mantiene casi siempre fuera del radar. Atrás quedo su motosierra, que antes era un elemento fijo en los mitines para simbolizar los recortes que haría al Estado.



En TikTok, donde hizo su marca gritando, se ha callado, terminando un video reciente con una voz plana con su eslogan característico: "!Viva la libertad, carajo!".



El riesgo es que, al difuminar su figura de antipolítico para competir con los profesionales, pierda a su base más ferviente.



"Me gustaba mas el Milei de antes", dijo Cesar Duran, un empresario de 46 años de Jesús María, al tiempo que almorzaba un churrasco en una parrilla tradicional argentina.





Apoyo a Milei en la primera vuelta, pero ahora no está seguro de votar. "La gente no quiere ni ir a votar porque están hartos de todo", dijo.



