Cómo enfrenta Tesla la escasez del níquel por crisis en Ucrania 

La invasión de Ucrania se ha sumado a la agitación entre los fabricantes de vehículos eléctricos por el suministro de níquel, un ingrediente crítico en las baterías de vehículos eléctricos, ya que Rusia es uno de los mayores productores del mundo. Pero Tesla Inc. ya había estado recorriendo el mundo en busca del metal, firmando pactos con varios proveedores de níquel desde 2021. Eso incluye un acuerdo de suministro de varios años con el gigante minero Vale SA.



El acuerdo, que no ha sido anunciado, cubre el níquel de Canadá, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser nombradas para discutir detalles privados. A diferencia de la mayoría de sus pares, Tesla ha pasado años enfocándose en cómo asegurar sus propios suministros de níquel.



Los esfuerzos son parte del enfoque del director ejecutivo Elon Musk en la integración vertical para mantener el control sobre la cadena de suministro de Tesla. La compañía opera conjuntamente una enorme planta de celdas de batería en las afueras de Reno, Nevada, con Panasonic Corp. de Japón. Tesla compra celdas de otros proveedores líderes, pero también fabrica las suyas propias. Y la compañía busca constantemente avances en la forma en que se procesan las materias primas y se fabrican las baterías.



En una presentación en 2020, los ejecutivos hablaron sobre acortar la ruta de procesamiento desde la mina hasta el cátodo. "Lo que Tesla ha hecho con el níquel es una ventaja competitiva oculta", dijo Gene Munster, socio gerente de Loup Ventures. "Tesla sigue estando un par de pasos por delante del resto".

Musk ha señalado repetidamente que el suministro de níquel es la mayor preocupación de la compañía, ya que aumenta la producción, y la disponibilidad del metal es una fuente de ansiedad en todo el sector de los vehículos eléctricos. Se espera que la demanda de níquel en el sector de las baterías aumente a alrededor de 1,5 millones de toneladas en 2030 desde las 400.745 toneladas de este año, según BloombergNEF.

"Por favor, extraiga más níquel", instó Musk a los productores en una llamada de ganancias hace dos años. "Tesla le dará un contrato gigante por un largo período de tiempo si extrae níquel de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente".



Las sanciones contra Rusia por su invasión han agregado urgencia, ya que el país posee alrededor del 17% de la capacidad mundial de níquel refinado de Clase 1, el tipo requerido para los vehículos eléctricos. Desde el ataque del 24 de febrero a Ucrania, el precio del níquel había subido un 30% hasta el martes en la Bolsa de Metales de Londres.

Los precios se triplicaron durante dos días durante ese período debido a una breve contracción, aunque gran parte de ese avance se redujo. El mercado podría calmarse si hay señales de que la guerra terminará. "Es probable que el aumento del precio del níquel y las implicaciones de la invasión de Rusia y Ucrania empujen a los fabricantes de baterías, particularmente en los EE. UU., a asegurar cadenas de suministro alternativas", según un informe de BloombergNEF.

El acuerdo de Tesla con Vale es uno de varios que el fabricante de automóviles ha forjado durante el último año. En enero, el fabricante de vehículos eléctricos con sede en Austin, Texas, se comprometió a comprar 75 000 toneladas métricas de concentrado de níquel de un proyecto de Talon Metals Corp. que se está desarrollando en Minnesota. Eso siguió a acuerdos con BHP Group, la compañía minera más grande del mundo, para material de Australia. Tesla también tiene un pacto con los operadores de una mina de níquel en la isla de Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur.

"La gente no se da cuenta de lo avanzado que está Tesla cuando se trata de asegurar la cadena de suministro de materias primas y un enfoque integrado de los materiales de las baterías", dijo Todd Malan, portavoz de Talon Metals. Vale dijo que tiene planes de aumentar sus ventas en el mercado de vehículos eléctricos de un 5% a entre un 30% y un 40%. La minera con sede en Brasil no comentó específicamente sobre su acuerdo con Tesla. Tesla no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los recibos de depósito estadounidenses de Vale subieron menos del 1% a las 9:56 a.m. del miércoles en Nueva York después de que Bloomberg News informara sobre el acuerdo de níquel con Tesla. Las acciones del fabricante de automóviles se modificaron poco. El níquel es un componente clave para los cátodos de las baterías de los vehículos eléctricos, y Tesla se centra en las químicas a base de níquel para vehículos de mayor alcance. Utiliza fosfato de hierro para vehículos de menor alcance.

