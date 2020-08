2020: el año de Elon Musk

Ya sea que lo encuentre admirable u odioso, Elon Musk está teniendo un año fantástico. SpaceX, la compañía que fundó en 2002, envió a dos astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional a fines de mayo y los trajo a casa a salvo en un histórico amerizaje el domingo, anunciando una nueva era de viajes espaciales en el sector privado.



Tesla Inc., su fabricante de automóviles eléctricos, celebró recientemente su cuarto trimestre consecutivo de ganancias y podría unirse pronto al índice S&P 500. El repunte de las acciones de este año ha convertido a la compañía de California en el fabricante de automóviles más valioso del mundo, con un valor de mercado de aproximadamente 267.000 millones de dólares al cierre del viernes.



Y luego está el propio Musk. El inmigrante sudafricano de 49 años de edad, una celebridad radicada en Los Ángeles y un director ejecutivo de Silicon Valley, ahora es la décima persona más rica en el mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.



Mientras que los directores ejecutivos de las cuatro grandes compañías tecnológicas: Amazon.com Inc., Apple Inc., Facebook Inc., y Google Inc. fueron ridiculizados como "ciberbarones" durante un interrogatorio del Congreso la semana pasada sobre temas antimonopolio, Musk se regodeó en la sección de estilo en el New York Times del domingo.



Es un cambio notable desde los días oscuros de 2018, cuando Tesla tuvo problemas para aumentar la producción del sedan Model 3, decenas de ejecutivos renunciaron y Musk fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por un tuit.



Desde entonces, no se ha esforzado por agradar. Musk ha sido muy criticado por minimizar la pandemia de coronavirus, tuitear a principios de marzo que "el pánico por el coronavirus es tonto" y luego predecir que Estados Unidos probablemente tendría "casi cero nuevos casos" para fines de abril.



En California, donde la enorme planta automotriz de Tesla emplea a aproximadamente 10.000 trabajadores, Musk desafió a las autoridades de salud pública del condado de Alameda al cerrar la planta tarde y reabrirla temprano, desafiando a cualquiera a arrestarlo.



Sin embargo, en un año en que gran parte del país está sometido a las crecientes infecciones por el virus y la ansiedad económica generalizada, Musk está exuberante y en expansión.



Tesla, que tiene 55.000 empleados en todo el mundo, está contratando y está construyendo una nueva planta de automóviles en Austin, Texas, para su próxima camioneta eléctrica. Musk sugirió el viernes que la fuerza laboral de Tesla podría crecer a 65.000 para fin de año.



"Estamos llenos de admiración" por todo el equipo de Tesla, dijo James Anderson del administrador de dinero escocés Baille Gifford, el segundo mayor accionista de Tesla después del propio Musk, en un correo electrónico. "Lo que están haciendo es un rayo de luz raro pero central en un mundo oscuro".



Tesla subió 2,7% a 1.469,37 dólares a las 10:18 am del lunes en Nueva York. La acción se había triplicado este año hasta el 31 de julio, mientras que los tres principales fabricantes de automóviles estadounidenses cayeron más de 25%.



SpaceX, formalmente Space Exploration Technologies Corp., ha sido mejor conocida por lanzar el cohete reutilizable Falcon 9 para clientes que incluyen operadores comerciales de satélites, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y el ejército de Estados Unidos.



El exitoso vuelo de los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley marca la primera vez que SpaceX ha llevado humanos, un gran punto de prueba para una compañía fundada con el objetivo de colonizar Marte. "Bienvenidos de nuevo al planeta Tierra y gracias por volar con SpaceX", dijo Mission Control, después de que los astronautas en la capsula del Dragón cayeran en el Golfo de México. Felicitaciones del presidente Donald Trump y su predecesor Barack Obama llegaron a través de Twitter, así como de competidores como Blue Horizon y Boeing Co.



Ahora que el vuelo de prueba 'Demo-1' está completo, SpaceX puede comenzar viajes operativos para la NASA. La misión Crew-1 está prevista para finales de septiembre.



SpaceX también está probando Starship, el cohete de próxima generación que llevará a los humanos a la Luna y luego a Marte. También se está preparando para lanzar su propio servicio de Internet espacial llamado Starlink. Y a finales de este mes, Musk promete dar una "actualización de progreso" en Neuralink, su emprendimiento de interfaz cerebro-maquina.



"Si se quiere una persona que cambie el mundo, va a tener algunas asperezas", dijo sobre Musk Gene Munster, socio gerente de Loup Ventures. "En última instancia, su éxito habla por sí solo. Y aunque parece como si todo le hubiera salido bien este año, ha estado sentando las bases desde la última década".





Bloomberg