Lo que se sabe de la megaciudad que construiría el magnate Elon Musk

Es común que se piense que las personas denominadas ultrarricas tengan gastos con cifras que puedan tener varios ceros en sus cifras y en cosas relacionadas para los bienes o posesiones (carros, mansiones, joyas, viajes, arte, etc.).



Sin embargo, para Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX, The Boring Company y presidente de Twitter, los gastos de su fortuna de más de 180 mil millones de dólares se han enfocado en abarcar varios tipos de negocio como las redes sociales, el automovilismo, la construcción y la inteligencia artificial.



Es por ello que, según un informe del periódico ‘The Wall Street Journal’, Musk estaría planeando construir una megaciudad llamada Snailbrook, en donde todos sus negocios puedan converger, es decir, un espacio delimitado en donde todos los empleados de sus empresas puedan vivir y trabajar, esto con el objetivo de mejorar la productividad.



Este nuevo proyecto, según el periódico, estaría ubicado en un lote de más de 11 mil hectáreas en cercanías a la ciudad de Austin, Texas (estado al cual el magnate trasladó las sedes de sus empresas, así como su residencia personal).



Según informa 'The Journal', el deseo de Musk es que los empleados de sus compañías “puedan vivir en casas nuevas con alquileres por debajo del mercado”. Este esfuerzo tendría en sus planos la construcción de 100 casas, así como elementos similares a los de un típico suburbio estadounidense, con piscina y zonas comunes.



The Boring Company, empresa de construcción de túneles, sería clave en este traslado, a razón de que la compañía estaría en conversaciones con el ayuntamiento de Austin para la construcción de varios túneles, según un informe del ‘Austin American Statesman’.



De igual forma, según ‘CNN’, los registros de propiedad del condado de Bastrop, el cual es adyacente a Austin, muestran que The Boring Company es propietaria de 11 parcelas cercanas al río Colorado, en donde se construyeron varias casas móviles desde el año 2020.



Musk, por su parte, estaría en discusiones con el condado para que la nueva ciudad que construiría fuera incorporada al condado, no obstante, este no habría recibido ninguna solicitud formal o un acercamiento con el empresario sudafricano-estadounidense.



PORTAFOLIO