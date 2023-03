‘Debemos ver a China como aliado, no como mercado’

En pro de fortalecer las relaciones con China y trabajar en torno a la conexión bilateral entre el gigante asiático con el país, el cineasta y ahora embajador de Colombia en China, Sergio Cabrera, habló con Portafolio sobre su nuevo cargo y de los planes que espera hacer con este país.



¿Cómo salta del cine a la política?



Desde joven entré a militar en el partido comunista maoísta de la época, mi participación en la lucha armada tenía que ver con mis intenciones políticas. Yo quería hacer la revolución y cambiar el país. Esas eran motivaciones pero en ese primer intento no me fue bien. Ahí encontré que a través del arte, literatura y cine podía recoger algunos frutos que no había podido en mi primer intento. Empecé a hacer cine con una mirada política y lo he utilizado con ese fin.



(Putin y Xi Jinping dan luz verde a gasoducto desde Siberia hasta China).



Después, salí elegido como representante a la Cámara y durante ese periodo fui elegido como vicepresidente segundo de la Cámara, donde tuve mucha actividad política, pero nuevamente fracasó. Entonces es un nuevo reto trabajar en el mundo diplomático como embajador.



¿Cómo se siente?



Es un poco agridulce la sensación porque tuve que dejar proyectos en los que venía trabajando, que no puedo hacer porque son incompatibles por mi trabajo como embajador, pero la nueva oportunidad de hacer algo con el país me parece muy atractiva.



¿Cómo ve este trabajo entre las dos naciones?



Ser embajador en China es una tarea que me viene a medida. El presidente Petro y yo tenemos una afinidad ideológica con el gobierno chino y eso sienta unas bases positivas, pero va a ser una aproximación a las relaciones bilaterales diferentes a las tradicionales.



(A. Latina tendría un 2023 'difícil' y su economía solo crecería 1 %).



Voy a intentar trasladar este pensamiento de todos estos años y buscar que China sea un país con el que nuestra cooperación pueda incrementarse y aprender de todo lo que nos pueden enseñar.



El mundo ya no es bipolar sino multipolar, ya no se trata de mirar solo hacia Estados Unidos, sino a múltiples lugares.



¿Cómo ven a China?



Siempre hemos visto a China como un mercado y no como un gran aliado estratégico para el desarrollo de la industria, agricultura o cualquier otro sector. Equilibrar la balanza comercial entre los dos países es un poco utópico, pero hay que empezar a pensar como hacerlo.



(Las ciudades donde los millonarios compran más propiedades).



Yo observo que durante todos estos años la política de Colombia ha sido tratar de venderle a China lo que nos sobra, suena peyorativo, pero es así.



Tenemos café, aguacate, carne y se lo vendemos. Si se quiere equilibrar esa balanza hay que pensar al contrario, toca investigar qué es lo que necesita China de nosotros y qué podemos producir, sembrar, inventar que permita que el flujo de los intercambios sean más grandes y más constantes. A largo plazo esa es la clave.



¿Cómo va a fortalecer las relaciones comerciales?



Todos los países de América Latina que ya han firmado la Franja y la Ruta, han empezado a tener beneficios, y tienen a China como su principal socio comercial. Hay países que tienen tratados de libre comercio (TLC) con China que ya es un gran paso, en parte porque son naciones que tienen mucho más que ofrecerle a China.



En Colombia un TLC es muy remoto. Pero el memorando si es algo que vemos con buenos ojos y que está en discusión, porque además, ese tratado incluye la financiación de bancos chinos de obras de infraestructura que se hagan.



(Diferencias entre China y Occidente: ¿es probable que se enfrenten?).



A los empresarios chinos les atrae mucho la seguridad jurídica que ofrece Colombia, esa garantía les gusta y eso va a permitir que se puedan firmar este tipo de tratados. Colombia tiene más de 100 empresas chinas que ya están trabajando.



¿Qué le puede aportar Colombia a China?



Tenemos cosas que son muy interesantes para China como la educación infantil, el tema de las adopciones, o la lucha contra la droga. Por eso los intercambios institucionales en muchas áreas puede resultar muy atractivos, pero mirando a largo plazo y fruto de algún acuerdo viniera una misión china a investigar que es en lo que Colombia le puede ser útil, porque hay cosas que no se han detectado.

¿Qué tarea le puso el presidente?



De acuerdo con el embajador, la tarea es incrementar las relaciones bilaterales y buscar la colaboración de China en todos los campos que ellos proponen. “China tiene un memorando que se llama la Franja y la Ruta, que es una propuesta para construir infraestructura para proveer a los países que firmaron ese tratado condiciones y privilegios para poder trabajar conjuntamente con empresas chinas en la construcción de grandes infraestructuras”, dijo Cabrera.



Además, aseguró que Colombia tiene necesidades de construir y desarrollar infraestructuras que permitan el desarrollo del país, lo que es una gran oportunidad. “Colombia aún no ha firmado ese memorando y justamente estamos estudiando para ver si se firma en poco tiempo. Esa es parte de la tarea del primer acercamiento entre las dos naciones”.



Igualmente, Cabrera manifestó que el reto es que el mundo vea que Colombia tiene derechos a las relaciones comerciales, y que no se debe depender solo de Estados Unidos.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio