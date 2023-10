‘Profundizaremos nuestras relaciones con Colombia’: Israel

La coyuntura social y política de Israel, hoy pone sobre la balanza la necesidad de la paz a nivel mundial, después de los severos ataques del grupo terrorista Hamás en contra de este país.



Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia, habló con Portafolio sobre el contexto por el que pasa el país y de cómo buscan que hoy la relaciones con Colombia se profundicen, amplíen y fortalezcan.





Después de casi una semana del ataque, ¿qué impactos hay?

​

Recibimos el golpe más fuerte en nuestra historia en un solo día. Tenemos 1.300 muertos, más de 7.000 heridos y 150 secuestrados. La mayoría de los fallecimientos han sido de ciudadanos civiles e inocentes, donde se infiltraron en nuestro territorio con camionetas y motos.



Este evento fue parecido al que hizo el Estado Islámico en Siria e Irak hace 18 años. En Israel lo hicieron entrando en festival de música electrónica cuando más de 3.000 jóvenes disfrutaban del evento. Solo en ese festival contamos 260 personas muertas. Después de matarlos, quemaron muchos de los cuerpos.



Ahora atacamos fuertemente para eliminar esta infraestructura terrorista de Hamás, que gobierna prácticamente “de facto” la Franja de Gaza. Administran impuestos, estructura pública, policías, fuerzas militares, todos los que nos atacaron son de entidad estatal.



¿Hay mpactos económicos?

​

No habrá impactos en la economía global. En Gaza no hay petróleo ni energía. Ninguno de los dos países son fuentes para el mundo. Es una guerra que tiene un impacto geoestratégico en vez de económico. Lo económico es local y las consecuencias geoestratégicas son de nuestra batalla contra el terrorismo del Estado Islámico.



¿Tienen acuerdos con los países vecinos?

​

Tenemos tratados de paz con Egipto y Jordania. Hace tres años firmamos los Acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes, Bahrein y después con Marruecos.



Tenemos un proyecto de conectividad energética que lanzó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de conexión desde Asia hacia India, países del Golfo, vía Israel y Europa. Se ha hablado de extender la posibilidad de que Arabia Saudita entre a este proceso, lo que puede cambiar drásticamente la región.



Pero uno de los países que no quiere ser parte de esto es Irán. Su líder supremo aseguró que iba a estar en contra de este proceso y que va a hacer todo para destruirlo. Una semana después de dicho esto, Hamás que es proxy de Irán en la región, lanzó esta campaña.



Gali Dagan embajador de israel en Colombia Cortesía



Hamás recibe cada año US$100 millones y no para producir flores; aporta al grupo islámico palestino que está en la Franja de Gaza con US$30 millones anualmente y aparte de esto en el norte, tiene poder económico y político y militar, más fuerte que el estado libanés y reciben US$700 millones anuales.



¿Los comentarios de Petro afectan la relación?

​

Espero que no. Hemos tenido muy buenas relaciones todos estos años. Hay cariño entre los pueblos y un interés mutuo. No vemos un impacto en las relaciones porque creemos que la combinación de trabajo conjunto tiene beneficio para nuestras economías.

Juntos, con nuestra tecnología hay muchas posibilidades de valor agregado para ambos pueblos. Tenemos el interés de profundizar nuestras relaciones.



¿Qué ven en Colombia?

​

Vemos un país que puede ser una potencia mundial agrícola, primero por su seguridad alimentaria, pero también para ser uno de los exportadores más importantes en el mundo.



Las flores, por ejemplo, tienen tecnología, innovación, rendimientos y empresas israelíes que trabajan y comparten con Colombia. Se puede estar en muchos más sectores como salud digital, seguridad, etc.



¿Existe un riesgo en decisiones de cooperación por la no condena de Petro a los actos?

​

En Israel ahora estamos en una guerra y nuestro objetivo principal es eliminar la amenaza y la infraestructura terrorista de Hamás, que mató a 1.300 personas en nuestro país. Hay tiempo para mostrar empatía y simpatía para condenar fuertemente a Hamás.



¿Cómo está el tema de conectividad aérea?



Hay conectividad pero con algunas restricciones en la entrada vía aérea a Israel porque Hamás también está lanzando cohetes y misiles desde el sur de Israel hasta Tel Aviv. Buscan atacar nuestro único aeropuerto internacional que está en la capital.



¿Cuánto durará la guerra?

​

No va a ser como la guerra de Ucrania y Rusia. Esta durará algunas semanas y nuestra operación militar ataca muy duro la infraestructura terrorista y nuestra economía todavía funciona. De hecho la bolsa de valores trabaja; el mercado y las empresas israelíes están trabajando. Hay algunas disrupciones, pero nos vamos a recuperar.



¿Y el gasto en guerra?

​

La guerra es costosa económicamente, por las vidas que se pierden, pero nuestro país ha tenido guerras desde el primer día de existencia. Va a costar, hay pérdidas de días de trabajo, impacto en infraestructura, personas heridas con un sistema de salud pública que vamos a costear. Con efectos, pero a corto plazo.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

OMAR G. AHUMADA ROJAS



Periodistas Portafolio