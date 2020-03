Emirates suspende todos sus vuelos comerciales

La compañía aérea Emirates anunció este domingo la suspensión de todos sus vuelos de pasajeros a partir del 25 de marzo debido a la pandemia del coronavirus, después de haber intentado en las pasadas semanas mantener sus rutas a pesar de las restricciones al transporte aéreo en todo el mundo.



(Lea: Sin chance de parar o teletrabajo, la realidad del trabajador informal)

Sin embargo, la aerolínea de Emiratos Árabes Unidos mantendrá sus vuelos de mercancías operados por SkyCargo, informó en un comunicado. La empresa afirmó que esta decisión ayudará a Emirates Group a "mantener la viabilidad del negocio y garantizar puestos de trabajo en todo el mundo, evitando los recortes", para lo que reducirá el salario básico para la mayor parte de los trabajadores en los próximos 3 meses, incluido su presidente Tim Clark.



(Lea: Rappi, Mequeo y otras 40 ‘apps’ para pedir domicilios en la cuarentena)



"Esta es una crisis sin precedentes en cuanto a su amplitud y magnitud: geográficamente, así como desde un punto de vista económico, social y sanitario", afirmó el director ejecutivo de Emirates Group, Ahmed bin Said Al Maktum.



(Lea: Servicios públicos en Bogotá no tendrán cobro durante la cuarentena)



El grupo estaba en línea con los objetivos del actual ejercicio fiscal hasta enero de 2020, agregó Al Maktum, "pero el COVID-19 ha causado un parón repentino y doloroso en las pasadas seis semanas".



Asimismo, en la nota detalló que la empresa ha tenido que tomar una serie de medidas para limitar gastos, como suspender todas las contrataciones no esenciales, después de que al principio de la crisis del coronavirus ya instara a sus trabajadores a tomarse vacaciones pagadas o sin sueldo. Emirates había intentado hasta ahora mantener sus rutas y adaptarse a las prohibiciones de viaje por parte de muchos países para frenar la pandemia.



El grupo empresarial logró 14.500 millones de dólares de ingresos en los primeros seis meses del ejercicio fiscal 2019-2020, con unas ganancias de 320 millones, un 8 % más que en el mismo periodo del año anterior.



Asimismo, en ese semestre el número de pasajeros se incrementó un 7,9 % para la aerolínea que desde Dubái vuela a 158 destinos en 84 países y dispone de la mayor flota de Airbus A380 y Boeing 777.



EFE