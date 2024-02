El plan de Emiratos Árabes para construir una ciudad en el Mediterráneo

Emiratos Árabes Unidos (EAU) construirá una ciudad, Ras al Hikma, en la costa mediterránea egipcia tras acordar el pago al Gobierno de El Cairo de 35.000 millones de dólares, lo que constituye la mayor inversión extranjera directa en la historia del país árabe.



(Vea acá: MinTIC firma acuerdos con Emiratos Árabes Unidos para promover el desarrollo de la IA)

Así lo escenificaron este viernes en la Nueva Capital Administrativa (NCA) de Egipto el ministro de Vivienda local, Assem El Gazar, y el ministro de Inversiones y director gerente del fondo soberano emiratí ADQ, Mohamed al Suwaidi, quienes rubricaron el acuerdo que supondrá una multimillonaria e inmediata inyección de divisas a Egipto, país que enfrenta una profunda crisis económica.



Tras la firma del acuerdo, el primer ministro egipcio Mustafa Madbuli explicó en una presentación a los medios que Egipto recibirá en apenas una semana unos 15.000 millones de dólares, seguidos de otros 20.000 millones de dólares que se abonarán en el plazo de dos meses.



(Siga acá: ¿Cuánto costarían los tiquetes para volar de Bogotá a Dubái en la aerolínea Emirates?)



Esta iniciativa, "como todos los proyectos de desarrollo anteriores" implica que "el gobierno designa tierras para el proyecto a cambio de un adelanto en efectivo y un porcentaje de las ganancias del proyecto", que en este caso se estableció en un 35 %, indicó Madbuli.



"Los 35.000 millones de dólares es la cifra más alta que tuvo Egipto de las inversiones directas extranjeras durante toda su historia", insistió Madbuli en su presentación.

No menos de 150.000 millones

La nueva ciudad de Ras al Hikma ocupará un terreno de 170,8 millones de metros cuadrados en la costa noroeste del Mediterráneo egipcio, entre la ciudad de El Alamein y la frontera con Libia.



Allí, el fondo soberano emiratí ADQ espera invertir "no menos de 150.000 millones de dólares" durante el periodo de implementación del proyecto.



(Vea más: Así es la primera tienda que Juan Valdez abrirá en Emiratos Árabes Unidos)



Madbuli indicó que en la nueva ciudad se construirán "viviendas de todo tipo, hoteles internacionales de alta gama, grandes proyectos de entretenimiento, además de servicios, colegios, universidades, hospitales y complejos administrativos. Habrá un barrio de negocios central para atraer empresas y un puerto internacional de yates y barcos turísticos".



"Al sur de la ciudad se acordó establecer un aeropuerto internacional. Estamos hablando de una ciudad integral internacional, en todos los niveles, que atraerá no menos de 8 millones de turistas anuales extra para Egipto", vaticinó el primer ministro.



Madbuli justificó la iniciativa como parte del plan de desarrollo de Egipto para 2052, orientado abordar los problemas de sobrepoblación que afectan al país árabe, que cuenta con 106 millones de habitantes hacinados en el entorno del río Nilo y la abarrotada ciudad de El Cairo.



"Este proyecto es para crear nuevas comunidades, no solo complejos de verano. Hablamos de ciudades smart donde pueden caber millones de ciudadanos y crear nuevas oportunidades de empleo a millones de jovenes", dijo.

Emiratos Árabes Unidos iStock

Salir de la crisis

Egipto lucha desesperadamente desde hace un par de años por salir de su crisis económica, marcada por una grave escasez de divisas, la depreciación de la moneda y la necesidad de abordar el pago de una ingente deuda externa.



(Siga acá: Quiénes son los hutíes y por qué son blanco de EE. UU. y el Reino Unido en el mar Rojo)



Parte de esa deuda se contrajo para la creación de la NCA, una enorme ciudad ubicada en mitad del desierto a unos 50 km de El Cairo en donde se supone que se iban a instalar todos los organismos gubernamentales y con ello decenas de miles de funcionarios y sus familias, pero que todavía permanece a medio construir y semi desierta.



El país está negociando un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar sus deudas, que ascienden a más de 160.000 millones de dólares.



Esas negociaciones están centradas en el compromiso de Egipto de fortalecer su débil sector privado y en flotar en cierta medida la libra egipcia, cuyo cambio oficial se sitúa en 30,9 unidades por dólar pero en el mercado negro ronda las 63.



Precisamente, Madbuli indicó que tras la firma del acuerdo, Egipto está "a muy pocos pasos para complementar el acuerdo con el FMI, el Banco Mundial y la UE, entonces con eso y con este acuerdo, se proporcionarán las divisas extranjeras suficientes para superar esta crisis y para que sea un nuevo comienzo para la economía egipcia".



El país afronta este 2024 el pago de unos 30.000 millones de dólares en vencimiento de deuda, mientras sus reservas de divisas apenas llegan a cubrir esa cuantía, sin contar con los enormes gastos en los que debe incurrir para importar productos de alimentación y otros bienes de primera necesidad.



EFE