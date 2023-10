Se invirtieron US$1,5 billones en Paraguay para producción de SAF

El sector de la aviación se ha propuesto como meta la descarbonización en 2050 y el mundo ha optado por la alternativa del combustible sostenible SAF que se produce a través de grasas o aceites. Hoy la discusión se centra en cómo aumentar la producción y si esta responderá a la demanda.



Según datos recientes de S&P Global Commodity Insights, división de la multinacional McGraw-Hill, para 2050 la demanda de SAF crecerá más de 2,1 millones de barriles por día.



Precisamente, frente a esta realidad comercial, en el Foro de la Asociación de Latinoamérica y el Caribe de Transporte Aéreo (Alta) se compartieron los avances que se han hecho en la región para producir SAF y encontrar la materia prima necesaria.



En el evento se hizo énfasis en que para estos países suramericanos el costo rondaría en unos cinco trillones de dólares.



Inicialmente, para Nicolle Monteiro editora en jefe América Biofuels and Sugar S&P Global Commodity Insights no se puede depender únicamente del SAF, también podría pensarse en otras tecnologías como el hidrógeno o el uso de alcohol, y aseveró: “La otra ruta no es la electrificación”.



Monteiro, considera que “tenemos tantos problemas sociales en Suramérica que se tienen que considerar desde una perspectiva humana mucho más relevante, pues los más pobres son quienes sufren por el cambio climático”.



“Sin embargo, nosotros tenemos lo que Europa no tiene, tenemos la materia prima. La idea es que con nuestras mentes brillantes podamos abastecer la región sin traer problemas adicionales a las naciones”, manifestó Monteiro.



Combustible sostenible FOTO: iStock

En esta misma línea, Ricardo Reckziegel Director comercial de B8energy aseguró que el SAF “es parte de la solución para la descarbonización, pero se requieren más esfuerzos y buscar otras alternativas”.



“Hoy nuestra compañía trabaja en construir la Biorefinería más grande del hemisferio sur equipada con tecnología de punta, ubicada en una zona de libre comercio en Paraguay”, comentó Reckziegel.



Este proyecto significó una inversión privada de 1,5 billones de dólares y se espera que el inicio de operaciones comerciales se haga en 2027, según comentó el director de B8energy.



Por otra parte, según se supo en el evento, esta Biorefinería utilizará como materia prima principal para la producción de SAF, los aceites vegetales con un 60 %, un 35 % serán grasas animales y 5 % de residuos grasos.



De acuerdo con B8energy, los países de Latinoamérica que tienen mayor volumen de materias primas para biomasa por año son, en primer lugar, Brasil, luego Argentina, Paraguay, Bolivia y cerrando el top cinco Uruguay.



Finalmente, Reckziegel concluyó que en medio de esta búsqueda de materias primas, “hay que cuidar los ecosistemas, hay que enseñarle a los productores cómo se produce y cómo hacer de esta práctica más sostenible”.





