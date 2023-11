Empresarios de EE. UU. aplauden al líder Xi Jinping

El presidente de China, Xi Jinping, fue recibido por la elite empresarial de los Estados Unidos en medio de muchos aplausos. Durante su reunión con la casta industrial, el líder asiático buscó sumar el respaldo de las empresas estadounidenses para aliviar las tensiones bilaterales.



Durante la cena con empresarios insistió en construir “más puentes” con Estados Unidos, y su aditorio contaba con Elon Musk, de Tesla, y Tim Cook, de Apple, entre muchos otros.

Xi acudió a esta cita después de haberse reunido horas antes con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para tratar de estabilizar vínculos y prevenir un conflicto abierto ante su relación de competencia. “Debemos construir más puentes y pavimentar más caminos para la interacción de personas a personas. No debemos levantar barreras (…)”, afirmó el líder chino, citado por la agencia oficial Xinhua.



Xi dijo que EE. UU. no debe ver a China como su principal competidor y aseguró que su país está listo para ser “un socio y un amigo” de EE. UU. a partir de los principios fundamentales del respeto, la coexistencia pacífica y la cooperación para beneficio mutuo, “si una parte ve a la otra como su principal competidor, su reto geopolítico más relevante y una amenaza, eso solo llevará a la aplicación de políticas desinformadas, acciones equivocadas y resultados no deseados”, dijo.



China, dijo el mandatario, “no luchará una guerra fría ni caliente con nadie. Sin importar qué desarrollo alcance, China nunca perseguirá la hegemonía o la expansión, y nunca impondrá su voluntad sobre otros”. También mencionó las principales iniciativas multilaterales de Pekín, como las Nuevas Rutas de la Seda y las de Desarrollo Global, Seguridad Global y Civilización Global, que “están siempre abiertas a todos los países”.

El gobernante anunció que están listos para invitar a 50.000 jóvenes estadounidenses a viajar a China en los próximos cinco años, dentro de programas de intercambio y académicos, con el fin de potenciar la relación entre personas, y especialmente entre la juventud.



El convite, celebrado en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec), que acoge San Francisco hasta hoy, congregó a magnates y consejeros delegados como Jane Fraser, en representación de Citigroup; Darren Woods, de Exxon Mobil; o Satya Nadella, de Microsoft. 40.000 dólares por cada mesa de ocho comensales fue el precio a pagar para esta cita, en la que también está presente la secretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo, una de las altas funcionarias que visitó este año oficialmente China.



Raimondo y Tim Cook, el embajador de EE. UU. en China, Nicholas Burns; y los consejeros delegados de BlackRock, Larry Fink; Blackstone, Stephen Schwarzman; Bridgewater, Ray Dalio, y Citadel Securities, Peng Zhao, cenaron en la misma mesa que Xi, según adelantó Bloomberg.

Políticos republicanos han criticado un encuentro por, según ellos, blanquear la imagen de la potencia asiática que, de acuerdo al congresista Mike Gallagher está facilitando un “genocidio contra millones de hombres, mujeres y niños inocentes en Xinjiang”, la minoría musulmana uigur que habita esa región noroccidental de China.



China trata de reactivar su economía, cuya recuperación tras tres años de férreo cierre por la pandemia está siendo más lenta de lo esperado, lastrada por la crisis del sector inmobiliario, la ralentización de la demanda y la alta deuda de los gobiernos locales, entre otros factores. La visita de Xi, con la primera reunión con Biden tras un año de incomunicación absoluta, se produce además en un momento en que las empresas estadounidenses y occidentales tratan de reducir el riesgo de sus cadenas de suministro, trasladando algunas de sus operaciones fuera de China.

AGENCIAS