Mayoría de empresas de EE. UU. mantendrán teletrabajo tras la pandemia

La gran mayoría de las empresas de Estados Unidos espera mantener el teletrabajo al menos en parte una vez que la crisis de la covid-19 haya terminado, revela una encuesta de una organización económica publicada este lunes. "Dos de cada tres encuestados están 'totalmente de acuerdo' o 'de acuerdo' en que la experiencia de su empresa con la pandemia de covid-19 conducirá a acuerdos de contratación y trabajo más flexibles en su negocios", señaló la Asociación Nacional de Economía de la Empresa (NABE por su sigla en inglés) en su informe trimestral. Más del 80% de los encuestados indicaron que su empresa mantendrá al menos "cierto grado" de teletrabajo después de la crisis.



Lea: (Daniel Quintero, alcalde de Medellín, tiene coronavirus)

El sondeo, realizado del 2 al 14 de julio, se centró en el clima de negocios y da cuenta de los resultados del segundo trimestre y las perspectivas a corto plazo de la empresa o la industria consultadas.



Lea: ('El reinado mundial del dólar está en riesgo', Goldman)



"Los resultados de la encuesta NABE (...) muestran cambios continuos en el clima de negocios pero con mejoras marcadas en la mayoría de los indicadores en comparación con la encuesta realizada en abril", resumió la presidenta de NABE, Constance Hunter.



Lea: (¿Cómo afecta la crisis a las principales economías de Latinoamérica?)



Una de cada tres de las empresas sondeadas ha retomado sus actividades normales, pero otro tanto piensa que la normalidad no se mantendrá más allá de seis meses. Las empresas del sector financiero, de seguros e inmobiliario son las que más han vuelto a tener una actividad normal (42%), seguidas de las del sector de servicios (35%). Pero el 29% de las consultadas cree que el retorno a la normalidad no superará los seis meses, frente al 16% en abril.



La investigación se llevó a cabo durante el resurgimiento de la pandemia de covid-19 en Estados Unidos. Ciudades y estados del sur y el oeste del país han debido tomar medidas más drásticas para contener la expansión del nuevo coronavirus, lo que ralentizará la recuperación económica.



En el frente laboral, las empresas han adoptado desde marzo principalmente tres medidas excepcionales para contrarrestar el impacto financiero de la crisis sanitaria: congelar las contrataciones (citada por el 49% de las empresas encuestadas), despedir (34%) y otorgar licencias no remuneradas a sus trabajadores (34%). Además, casi el 20% de las empresas dijeron que recortaron los salarios en el segundo trimestre de 2020. Ninguna lo había hecho en el último trimestre del año pasado. Un 82% de las personas interrogadas piensa que los salarios se mantendrán en los mismos niveles que hoy en el futuro. Los márgenes de beneficios de las empresas mejoraron en el segundo trimestre pero permanecen en un nivel "históricamente" bajo, indica el estudio.





AFP