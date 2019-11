Empresas deben prepararse para el Black Friday

Regresa el Black Friday y el Ciber Monday, dos jornadas en las que se inaugurará la temporada de compras navideñas con significativas rebajas. En total, son 48 horas de descuentos en donde el aumento de transacciones aumenta el nivel de riesgo, tanto para empresas como usuarios finales, frente a un posible ataque cibernético.



Es por esto que es de vital importancia que no solo los compradores busquen minimizar riesgos, sino que las marcas también se preparen para poder soportar estas jornadas tan intensas, no solo desde la seguridad de las transacciones sino desde la infraestructura.



Por ejemplo, es clave que el comercio electrónico, cuando recibe alto tráfico de visitas de varios países o ciudades, cuente con una conexión desarrollada especialmente para el sector corporativo, conocida como internet dedicado.



“Este básicamente se diferencia de un internet de banda ancha por la calidad de navegación, un canal dedicado garantiza que la subida y descarga de información se realice con la misma velocidad, estabilidad en la señal, entre otros”, asegura Luis Carlos Guerrero, presidente de CenturyLink Colombia.



“Algunos beneficios de un canal dedicado son hacer que el sitio de internet sea lo más rápido, eficiente, seguro y confiable para el público. Además, evita que una página se sature y termine por caerse, lo que en eventos como el Black Friday puede traducirse en pérdidas de millones de pesos en cuestión de minutos”, agrega.



En ese sentido, sostiene que las tiendas ‘online’ son la reinvención de las tiendas físicas, con nuevos modelos de negocio y nuevas redes en formatos existentes que agregan servicios o experiencias únicas al usuario. Todo se reinventa con una incesante actualización digital, esto se debe a los procesos relacionado con el ‘Big Data’, que están afectando a todas las industrias y particularmente al Retail.



“Es importante que las grandes y medias compañías puedan adaptarse rápidamente a los procesos que se pueden ejecutar gracias al ‘Big Data’. Es una buena oportunidad para mejorar sus procesos de interacción con los clientes. Además, les permitirá conocer la ubicación de los productos, inventarios y disponibilidad en tiempo real, para que, de este modo, se presente una excelente experiencia al usuario, sobre todo en días de mayor demanda”, agregó Guerrero.



Por otra parte, según ‘Black-Friday Global’, las categorías más populares en Colombia son: ropa, zapatos, electrónica, electrodomésticos, cosméticos y perfumes. Según la encuesta, el 42% de los colombianos ya sabe lo que va a comprar. En cuanto a la cantidad, están considerando comprar un promedio de 3,6 productos.



Las recomendaciones para las compañías que ofrecen productos en sus plataformas digitales es contar con tecnología actualizada y un buen plan de seguridad para que no existan fraudes en las transacciones ni en el robo de la información para la suplantación de identidad.