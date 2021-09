Empresas tecnológicas hicieron fortuna en 'guerra contra terrorismo'

Los gigantes tecnológicos ganaron miles de millones de dólares en contratos con el ejército de Estados Unidos y otras agencias gubernamentales durante la llamada "guerra contra el terrorismo", según un informe.



La investigación, 'Big tech sells war' ('Las grandes empresas tecnológicas venden la guerra'), publicado el pasado jueves 9 de septiembre por tres grupos de activistas estadounidenses, documentó una explosión de contratos gubernamentales con Amazon, Facebook, Google, Microsoft y Twitter desde 2004.

Los contratos de las compañías tecnológicas fueron "principalmente con agencias centrales en la guerra contra el terrorismo", dijo el informe.



"Desde 2004 hasta hoy, las grandes empresas tecnológicas han experimentado un enorme aumento de la demanda federal de sus servicios, en particular del Pentágono y del Departamento de Seguridad Interior", señala el informe.



La demanda de software en la nube y GPS por parte de las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos ha aumentado desde 2001, ya que la industria de la defensa se ha digitalizado cada vez más.



Sólo el Departamento de Defensa ha gastado 43.800 millones de dólares en contratos con firmas tecnológicas desde 2004, según el informe, una colaboración entre el Action Center on Race and the Economy y los grupos de justicia social LittleSis y MPower Change.



Cuatro de los cinco organismos que más gastan en contratos de grandes tecnologías son "fundamentales para la política exterior o se crearon como resultado directo de la guerra mundial contra el terrorismo", señala el informe.



"Amazon y Microsoft han liderado la tendencia en los últimos años, con Amazon firmando casi cinco veces más y Microsoft firmando ocho veces más contratos federales y subcontratos en 2019 en comparación con 2015", dijo el informe.



Según el documento, Microsoft se benefició de un salto en los contratos de defensa durante el gobierno de Donald Trump, con un aumento de seis veces en el número de acuerdos firmados entre 2016 y 2018.



En cambio, los contratos con contratistas militares y de defensa "tradicionales", como las empresas aeroespaciales Raytheon y Northrop Grumman, han disminuido en los últimos años.



La agencia 'AFP' contactó a las cinco grandes empresas tecnológicas para pedirles comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.



El informe extrajo sus datos de Tech Inquiry, una herramienta en línea que permite a los usuarios explorar los contratos del gobierno estadounidense.



La herramienta sólo incluye los contratos cuya información es pública, por lo que las cifras que aparecen en el informe son, "muy probablemente, una subrepresentación", según el informe.



Sus autores criticaron el fenómeno de las "puertas giratorias" entre las grandes empresas tecnológicas y las agencias de seguridad estadounidenses, en las que ex altos funcionarios del gobierno pasan a desempeñar funciones importantes en las empresas tecnológicas.



El informe citó como ejemplo al exfuncionario del Departamento de Estado Jared Cohen, ahora en Google, así como a Steve Pandelides, de Amazon, antes del FBI, y a Joseph D. Rozek, de Microsoft, que ayudó a fundar el Departamento de Seguridad Interior.



AFP