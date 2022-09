Esto cuesta una carrera profesional en Estados Unidos

Es bien conocido que las carreras profesionales en Estados Unidos implican una inversión importantes y la mayoría de estudiantes optan por préstamos para el pago de sus matrículas tanto en universidades públicas como privadas.



La carga es tan alta que el presidente Joe Biden aprobó un plan para solventar a alrededor de 45 millones de estadounidenses que han pagado sus estudios con préstamos. Esto equivale a un total de US$ 1.600 millones de dólares y la idea es cancelar parte de la deuda.

Los costos en cada institución varían dependiendo de si es pública o privada. Asimismo, influye la carrera y el estado donde vaya a realizarla. Junto a ello, hay que tener en cuenta los gastos del alquiler de la vivienda, la alimentación y el transporte.

¿Cuánto cuesta estudiar una carrera en EE.UU.?

De acuerdo con el último reporte de College Board, los costos en promedio de la matrícula para estudiantes universitarios en 2022 son:

-Universidad pública de cuatro años en el estado: US$ 10.740, US$ 170 más que en 2020-21 (1.6% antes del ajuste por inflación).

-Universidad pública de cuatro años fuera del estado: US $27.560, US$ 410 más que en 2020-21 (1.5% antes del ajuste por inflación).

-Universidad pública de dos años en el distrito: US$ 3.800, US$ 50 más que en 2020-21 (1,3 % antes del ajuste por inflación).

-Universidad privada sin fines de lucro de cuatro años: US$ 38.070, US$ 800 más que en 2020-21 (2.1% antes del ajuste por inflación).



Asimismo, esta organización encargada de realizar pruebas a estudiantes para la admisión a instituciones, hizo una estimación sobre el promedio de cada estudiante para cubrir matrícula, tarifas, alojamiento, comida, libros, transporte y otros gastos personales:

-Estudiante de universidad pública en el distrito (dos años), el presupuesto oscila entre US$ 18.830

-Estudiante de universidad pública en el estado (cuatro años) US$ 27.330

-Estudiante de universidad pública fuera del estado (cuatro años) US$ 44.150

-Estudiante de universidad privada sin dines de lucro (cuatro años) US$ 55.800

Cabe aclarar que Estados Unidos está entre los 3 países más caros, al menos para estudiantes internacionales, según Education Data Initiativa. Latinoamérica es de los continentes con más accesibilidad, por encima de Estados Unidos y Europa.



