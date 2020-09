En Madrid españoles protestan por nuevo confinamiento

Centenares de personas se manifestaron este domingo en Madrid contra las medidas de confinamiento parcial impuestas en algunas partes de la región, sobre todo en barrios de bajos ingresos y muy poblados, para contener el aumento de casos de covid-19.



Desde el 21 de septiembre, unas 850.000 personas han quedado confinadas en sus barrios y no pueden salir excepto por razones laborales, escolares o médicas, aunque pueden moverse libremente dentro de sus vecindarios.

Los parques en las zonas afectadas fueron cerrados y los restaurantes y otros

negocios deben cerrar a las 22h00 locales (20h00 GMT). A partir del lunes, otras 167.000 personas en la región, que cuenta en total con unos 6,6 millones habitantes (Madrid capital y Comunidad) quedarán confinadas en sus barrios, superando el millón de afectados.



"íNo es confinamiento, es segregación!", coreaba la multitud ante el parlamento de la Comunidad de Madrid, ubicado en el distrito de Vallecas (sur), uno de los barrios más afectados por las medidas de confinamiento parcial vigentes desde la semana pasada.



Los manifestantes solicitaban la renuncia de la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien cosechó críticas al decir que el "estilo de vida" de las personas residentes en las áreas afectadas era en parte culpable del aumento de casos de covid-19. Los asistentes a la concentración aplaudieron al unísono al pedir dicha dimisión.



"A los ricos no les confinan", rezaba uno de los carteles que se exhibieron durante la protesta, en la que participaron grupos de jóvenes, parejas de jubilados y padres jóvenes empujando cochecitos de bebé.



Las medidas tomadas en Madrid no están en consonancia con una solicitud del gobierno central español, de izquierda, que ha instado a imponer restricciones en toda la ciudad, opinión compartida por muchos manifestantes.



"SEMANAS DIFÍCILES"



"No tiene sentido que puedas ir a trabajar en un barrio rico, pero no puedes ir a tomar algo. El numero de infectados esta aumentando en todos lados, las reglas deberían ser iguales para todos", señaló a la AFP Marcos Ruiz Guijarro, un electricista de 27 años que acudió a la manifestación con un grupo de amigos.



Muchos manifestantes se quejaron sobre todo de que el gobierno regional no está mejorando la atención médica pública, ni hace nada para tratar el problema de un sistema de transportes abarrotado, donde el coronavirus podría propagarse con suma facilidad. Madrid y la región aledaña se encuentran en el epicentro de una segunda oleada de covid-19, que está afectando duramente a España.



El gobierno regional, por su parte, afirma que se ha enfocado en zonas donde el índice de contagios es superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Pero el ministro de Salud del gobierno central, Salvador Illa, solicitó el viernes al regional que amplíe sus medidas restrictivas a toda la ciudad y a las áreas circundantes que registren más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.



Además, advirtió que los hospitales de la región ya están invadidos de casos de covid-19, y deben prepararse para algunas "semanas difíciles" próximamente.



En un tuit de este domingo volvió a insistir: "hemos mantenido comunicaciones con la Comunidad de Madrid. Desde la máxima lealtad institucional, les hemos emplazado a revisar las medidas anunciadas y a seguir las recomendaciones de los científicos y expertos sanitarios".



Desde que el gobierno central puso fin al estado de emergencia, el pasado 21 de junio, la responsabilidad de la gestión de la pandemia pasó a las 17 comunidades autónomas que conforman España.



El virus ha provocado más de 31.000 muertes e infectado a más de 700.000 personas en todo el país, la tasa de infección más alta de la Unión Europea (UE), con 300 por cada 100.000 habitantes registrados la semana pasada, pero en Madrid es de 700 sobre esta misma cantidad.





AFP