Es clave aumentar exportaciones mineras, según líder de la CAN

El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Pedraza, dijo que los países del organismo “deben estar atentos” a las coyunturas globales para aumentar las exportaciones de productos andinos claves, como los hidrocarburos y los productos mineros.



¿Qué hace la CAN para mitigar la crisis de contenedores?



En ese tema puntual aprobamos una resolución que busca mitigar esos impactos por altos costos de fletes. Estamos creando una condición a la larga de competitividad que busca evitar esos sobrecostos a los productores.



¿Puede la región “sacar provecho” de la crisis de energéticos por la guerra?



Lo primero es que hay que tener los suficientes recursos para nuestro consumo, que tengamos autonomía y que nos permita proveernos y luego convertir una oportunidad de negocios. Tenemos que estar muy atentos a fortalecer los canales de exportaciones y aumentar la colocación de más productos andinos.



¿Como le fue a la CAN en 2021?



Crecimos 42% en el comparativo de un año, pasamos a exportar al mundo US$136 mil millones en 2021 y nos convertimos en la décima economía del planeta, tenemos un gran potencial. En el comercio interno del grupo crecimos 32,2% y exportamos US$8.667 millones el año pasado.



¿Cómo va la integración?



Tenemos una norma reciente que es el estatuto de migración andino que permite establecerse por 180 días sin ningún requerimiento especial y que pueda obtener su ciudadanía temporal por tres años y tener las mismas condiciones como si fuera un nacional.



Es un nuevo ingrediente para crear una verdadera integralidad de la comunidad andina.



¿Qué opina de las próximas elecciones?



El secretario general no debe opinar sobre asuntos políticos, pero sí quiero decirle a la ciudadanía de más de 111 millones de ciudadanos, que existe un altísimo comprensión por la defensa de la integración andina y estoy convencido de que sea cual sea la decisión, la CAN estará en el proyecto del gobierno.



Estoy seguro de que la CAN será un eje de convergencia para integrarnos y buscar el beneficio de todos.

ROBERTO CASAS LUGO