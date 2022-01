¿Es verdad que en España se pueden pagar deudas con favores sexuales?

El Tribunal Constitucional de España se encuentra en la mira por una reciente polémica que llevó a muchos a creer que la justicia de ese país había autorizado el pago de una deuda a cambio de favores sexuales.

Los hechos se remontan al 2019, cuando una mujer acudió a su cuñado para pedirle prestados 15.000 euros (alrededor de 68 millones de pesos colombianos). El acuerdo fue que la deuda se saldaría a cambio de 'favores sexuales'.



Después de cinco encuentros, la deudora se mostró incómoda con lo pactado: la mujer dijo estar “psicológicamente obligada” a practicarle sexo oral al sujeto.



Cuando no quiso seguir con esta práctica, su cuñado le pidió el dinero de vuelta y la amenazó con denunciarla ante las autoridades en caso de no pagarle, de acuerdo con el diario ‘ABC’.



Sin embargo, la mujer decidió recurrir primero a la justicia española y denunciarlo por presunto delito de coacción.

En la Audiencia Provincial de Palma, el tribunal decidió archivar el proceso penal. El caso volvió a tomar relevancia, cuando el Tribunal Constitucional, en las últimas semanas, inadmitió un recurso de amparo contra el auto de archivo.



La reacción de la opinión pública fue pensar que la justicia española consideraba legal el pagar deudas con favores sexuales. Sin embargo, el Tribunal no tomó su decisión frente a esa actuación.



“El Tribunal Constitucional no valora si pedir felaciones como medio de pago es ilegal o no, ya que no entra en el fondo del asunto al entender que el recurso presentado contra la resolución de la Audiencia de Palma no se ajusta a lo estipulado por el artículo 49.1 de la Ley Orgánica del propio TC, que obliga a justificar la ‘especial trascendencia constitucional’ para que un recurso sea admitido”, argumentaron.



¿CUÁL FUE EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?



"No vemos indicios que conduzcan a pensar en una agresión sexual", concluyó el tribunal.



Es decir, los jueces no tomaron posición ni dieron veredicto sobre la forma de saldar la deuda económica, sino frente al delito de coacción y agresión sexual. Para este caso, la justicia española declaró que no era un delito sexual, pues fue "una relación pactada libremente". En este sentido, la relación sexual, mientras sucedió, fue consentida.



“Lo que refieren los jueces, con muy buen criterio, es que no se presupone un delito de coacciones (actuar con violencia o intimidación) ni tampoco de agresión sexual, ya que, según lo investigado, la mujer realizó los actos bajo consentimiento y, cuando este cesó, terminó el acto sexual. Así, lo que el Tribunal refiere es que no hay indicios de delito, pero no que esa actuación esté autorizada”, dijo el penalista Juan Gonzalo Ospina en el diario español ‘Cinco Días’.



Como me han preguntado varías personas, lo aclaro. El titular es erróneo. El TC no avala nada. El TC cuando inadmite a trámite un recurso de amparo no se está pronunciando sobre el fondo del recurso. https://t.co/ySnywI7u6h — Gerardo PérezSánchez (@gerardo_perez_s) January 3, 2022

En síntesis, el Tribunal discutió si el consentimiento de la mujer fue válido o no en el acuerdo al que llegó con el hombre. El no haberse pronunciado frente a la legalidad del pago de la deuda con favores sexuales no se traduce en una autorización por parte de la justicia, como se llegó a pensar y a afirmar.



