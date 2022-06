Cervezas, palomitas de maíz y otros alimentos que están escaseando

Semanas atrás se había reportado una escasez importante de salsa sriracha en Estados Unidos. Ahora la crisis se encuentra en las palomitas de maíz y la cerveza. Situación que está afectando a los restaurantes y estantes de los supermercados.



Lo anterior a causa de los problemas que se registran en las cadenas de suministro en el mundo. Esto ha ido acompañado de un aumento en varios alimentos o la dificultad para encontrarlos.

Por ejemplo, la lechuga en Australia, las cebollas y el salami en Japón y la cerveza embotellada en Australia, de acuerdo con información de Bloomberg en línea.



Escasez que se encuentra determinada por varios factores, entre ellos: el clima adverso, las tensiones geopolítcas entre Ucrania y Rusia y el aumento de la demanda. De acuerdo con ello, hay fabricantes de botellas de vidrio y latas de aluminio que reducen la capacidad de compra de refrescos y cervezas.

Asimismo, la escasez de contenedores que se viene presentando desde varios meses atrás ha impactado la cadena de suministro. Por su parte, la invasión rusa en Ucrania ha hecho que se corten los suministros de recursos importantes como cereales y aceites de cocina. A su vez, ha hecho que aumenten los precios de la energía y de ciertos alimentos.

Después de la suspensión de producción de sriracha por parte de Huy Fong Foods Inc., Alemania está reportando problemas para vender cervezas por la escasez de botellas. En este sentido, en el país europeo los fabricantes están instando a los consumidores a devolver sus envases vacíos, según informó The New York Times.

Asimismo, se han reportado barreras para el acceso a palomitas de maíz en Estados Unidos debido a la escasez de recipientes como tapas, vasos y bolsas de papel. También porque se ha venido dando una renuncia de los agricultores al maíz para irse por cultivos más lucrativos.

Otro de los alimentos que ha escaseado es la lechuga en Australia. Lo que hizo que KFC tuviera que reemplazarla por repollo en sus hamburguesas. La empresa de comidas explicó que esto se debía a problemas en la cadena de suministro por inundaciones en algunas zonas.



En Reino Unido, a su vez, la cadena de comida McDonald's tuvo que racionar los tomates y ahora ponen uno en lugar de dos en sus productos. Incluso, algunas semanas atrás tuvieron que detener las ventas de papas fritas de gran tamaño en algunos país.



Por otro lado, en el caso de Japón se reportaron problemas con los suministros de cebollas y salami y por eso ciertos restaurantes tuvieron que retirar algunos platos de sus menús.



PORTAFOLIO